Цвет из иных миров: Дата выхода и трейлер 18+

Цвет из иных миров: дата выхода / скриншот

Фильм Цвет из иных миров снял Ричард Стэнли со студией Парадиз, взяв на главную роль Николаса Кейджа. Хоть, для фильма, произведения Лавкрафта пришлось порядком адаптировать, учитывая современные ценности и менталитет, картина обещает быть зрелищной.

По оригинальной версии, у фермы одной из семей упал таинственный метеорит, который потом исчез. После этого стал появляться свет, невиданный человеческому глазу, и менять все окружающее. Семья постепенно начала сходить с ума из-за света из колодца, и вымерла, остался только посторонний наблюдатель, который отметил, что из колодца улетело одно существо, а второе осталось - в книге было что-то вроде сцены после титров.

В современной адаптации семью фермеров заменили на городскую семью, которая прибыла на отпуск.

В фильме сыграли Николас Кейдж, Джоэли Ричардсон, К’Орианка Килчер, Томми Чонг, Мадлен Артур, Эллиот Найт, Джулиан Хиллиард, Брендан Мейер, Мелисса Нирман, Бретт и В. Бачман.

Цвет из иных миров смотреть онлайн русский перевод трейлера:

Фильм Цвет из иных миров выходит на экраны 13 февраля 2020.

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