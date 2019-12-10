Цвет из иных миров: Дата выхода и трейлер 18+

Вышел официальный трейлер фильма по мотивам произведения Говарда Лавкрафта, которое производит ужас на всех читателей.
Фильм Цвет из иных миров снял Ричард Стэнли со студией Парадиз, взяв на главную роль Николаса Кейджа. Хоть, для фильма, произведения Лавкрафта пришлось порядком адаптировать, учитывая современные ценности и менталитет, картина обещает быть зрелищной.
По оригинальной версии, у фермы одной из семей упал таинственный метеорит, который потом исчез. После этого стал появляться свет, невиданный человеческому глазу, и менять все окружающее. Семья постепенно начала сходить с ума из-за света из колодца, и вымерла, остался только посторонний наблюдатель, который отметил, что из колодца улетело одно существо, а второе осталось - в книге было что-то вроде сцены после титров.
В современной адаптации семью фермеров заменили на городскую семью, которая прибыла на отпуск.
В фильме сыграли Николас Кейдж, Джоэли Ричардсон, К’Орианка Килчер, Томми Чонг, Мадлен Артур, Эллиот Найт, Джулиан Хиллиард, Брендан Мейер, Мелисса Нирман, Бретт и В. Бачман.
Фильм Цвет из иных миров выходит на экраны 13 февраля 2020.
Ранее назвали дату выхода фильма Чудо-Женщина 1984.