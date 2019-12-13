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Лучший рейтинг: самые популярные фильмы и сериалы 2019 от Google

13 декабря 2019, 14:37

Google подвел свои итоги, и назвал самые разыскиваемые сериалы и фильмы за 2019 год. На какие фильмы и сериалы обратить внимание - читайте на Главреде.

Джокер 2019
Лучшие фильмы и сериалы 2019 по версии Google / Warner Bros

Google щедро вывалил статистику личных данных своих пользователей за 2019 год. Среди всего прочего, запросы на поиск фильмов и сериалов в 2019 году. Представляем вашему вниманию рейтинг самых популярных фильмов и сериалов от Google в мире и в Украине.

Для мира статистика довольно ожидаемая - боьше всего искали финальную часть Мстителей и Игру престолов.

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Топ-10 самых популярных фильмов 2019 года в мире

  1. Мстители: Финал
  2. Капитан Марвел
  3. Джокер
  4. История игрушек 4
  5. Король Лев
  6. Оно 2
  7. Холодное сердце 2
  8. Однажды… в Голливуде
  9. Солнцестояние
  10. Страшные истории для рассказа в темноте

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Самые популярные сериалы 2019 года в мире

  1. Игра престолов
  2. Очень странные дела
  3. Когда они нас увидят
  4. Чернобыль
  5. Мандалорец
  6. Академия Амбрелла
  7. Эйфория
  8. Мёртв для меня
  9. Выживший Ф. Келли
  10. Пацаны

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Украинцы удивили своими вкусами, которые кардинально отличаются от средних мировых.

Самые популярные фильмы 2019 в Украине

  1. Джокер
  2. Мстители: Финал
  3. Аквамен
  4. Оно 2
  5. Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
  6. Король Лев
  7. Однажды в Голливуде
  8. Капитан Марвел
  9. Захар Беркут
  10. Как приручить дракона 3

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Самые популярные сериалы 2019 в Украине

  1. Игра престолов 8 сезон
  2. Чернобыль
  3. Тайная любовь
  4. Крепостная
  5. ИП Пирогова
  6. Школа. Випускний
  7. Жуки
  8. Ничто не случается дважды
  9. Ранняя пташка
  10. Молодежка 6 сезон

Ранее в Украине закончилась трансляция сериала Папик от Квартала 95. В сети обсуждают, когда 2 сезон Папика.

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