Лучший рейтинг: самые популярные фильмы и сериалы 2019 от Google

Google подвел свои итоги, и назвал самые разыскиваемые сериалы и фильмы за 2019 год. На какие фильмы и сериалы обратить внимание - читайте на Главреде.
Google щедро вывалил статистику личных данных своих пользователей за 2019 год. Среди всего прочего, запросы на поиск фильмов и сериалов в 2019 году. Представляем вашему вниманию рейтинг самых популярных фильмов и сериалов от Google в мире и в Украине.
Для мира статистика довольно ожидаемая - боьше всего искали финальную часть Мстителей и Игру престолов.
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Топ-10 самых популярных фильмов 2019 года в мире
- Мстители: Финал
- Капитан Марвел
- Джокер
- История игрушек 4
- Король Лев
- Оно 2
- Холодное сердце 2
- Однажды… в Голливуде
- Солнцестояние
- Страшные истории для рассказа в темноте
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Самые популярные сериалы 2019 года в мире
- Игра престолов
- Очень странные дела
- Когда они нас увидят
- Чернобыль
- Мандалорец
- Академия Амбрелла
- Эйфория
- Мёртв для меня
- Выживший Ф. Келли
- Пацаны
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Украинцы удивили своими вкусами, которые кардинально отличаются от средних мировых.
Самые популярные фильмы 2019 в Украине
- Джокер
- Мстители: Финал
- Аквамен
- Оно 2
- Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
- Король Лев
- Однажды в Голливуде
- Капитан Марвел
- Захар Беркут
- Как приручить дракона 3
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Самые популярные сериалы 2019 в Украине
- Игра престолов 8 сезон
- Чернобыль
- Тайная любовь
- Крепостная
- ИП Пирогова
- Школа. Випускний
- Жуки
- Ничто не случается дважды
- Ранняя пташка
- Молодежка 6 сезон
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