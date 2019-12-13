Лучший рейтинг: самые популярные фильмы и сериалы 2019 от Google

Лучшие фильмы и сериалы 2019 по версии Google / Warner Bros

Google щедро вывалил статистику личных данных своих пользователей за 2019 год. Среди всего прочего, запросы на поиск фильмов и сериалов в 2019 году. Представляем вашему вниманию рейтинг самых популярных фильмов и сериалов от Google в мире и в Украине.

Для мира статистика довольно ожидаемая - боьше всего искали финальную часть Мстителей и Игру престолов.

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Топ-10 самых популярных фильмов 2019 года в мире

Мстители: Финал Капитан Марвел Джокер История игрушек 4 Король Лев Оно 2 Холодное сердце 2 Однажды… в Голливуде Солнцестояние Страшные истории для рассказа в темноте

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Самые популярные сериалы 2019 года в мире

Игра престолов Очень странные дела Когда они нас увидят Чернобыль Мандалорец Академия Амбрелла Эйфория Мёртв для меня Выживший Ф. Келли Пацаны

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Украинцы удивили своими вкусами, которые кардинально отличаются от средних мировых.

Самые популярные фильмы 2019 в Украине

Джокер Мстители: Финал Аквамен Оно 2 Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел Король Лев Однажды в Голливуде Капитан Марвел Захар Беркут Как приручить дракона 3

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Самые популярные сериалы 2019 в Украине

Игра престолов 8 сезон Чернобыль Тайная любовь Крепостная ИП Пирогова Школа. Випускний Жуки Ничто не случается дважды Ранняя пташка Молодежка 6 сезон

Ранее в Украине закончилась трансляция сериала Папик от Квартала 95. В сети обсуждают, когда 2 сезон Папика.