Тихое место 2: дата выхода, актеры и трейлер

Тихое место 2: дата выхода / Paramaunt pics

Джон Красински снял фильм Тихое место 2, который выйдет уже вначале 2020 года.

Paramaunt Pictures представили первый официальный тизер, который намекает на сюжет всего фильма.

В тизере Тихого места показали, как Главные герои фильма нарушают свой привычный образ жизни, и отправляются в далекое путешествие.

Героиня Эмили Блант, будучи беременной, ведет своих детей в неизвесть - с дорожек, насыпанных песком.

В фильме сыграют Эмили Блант, Ноа Джуп и Милли Симмондс. Также в картине снимутся Киллиан Мерфи и Брайан Тайри Генри.

Тихое место смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Тихое место 2 выходит 19 марта 2020 года.

Ранее стала известна дата выхода фильма Тенет / Довод Кристофера Нолана.