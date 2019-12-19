Тихое место 2: дата выхода, актеры и трейлер

Появился первый официальный трейлер фильма Тихое место 2, в котором показали актеров.
Джон Красински снял фильм Тихое место 2, который выйдет уже вначале 2020 года.
Paramaunt Pictures представили первый официальный тизер, который намекает на сюжет всего фильма.
В тизере Тихого места показали, как Главные герои фильма нарушают свой привычный образ жизни, и отправляются в далекое путешествие.
Героиня Эмили Блант, будучи беременной, ведет своих детей в неизвесть - с дорожек, насыпанных песком.
В фильме сыграют Эмили Блант, Ноа Джуп и Милли Симмондс. Также в картине снимутся Киллиан Мерфи и Брайан Тайри Генри.
Тихое место смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:
Тихое место 2 выходит 19 марта 2020 года.
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