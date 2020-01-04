Що подивитись: кращі різдвяні фільми і мультфільми 2020

Кращі фільми на Різдво 2020 / DreamWorks Animation

Новорічні свята ще в розпалі, кожного року хочеться подивитись фільм або мультик про Різдво, які надихають і плекають надію на чудо в серці. Пропонуємо подивитись кілька найкращих мультфільмів і фільмів про Різдво які претендують на звання найкращих і безсмертних.

Що подивитись на Різдво 2020 в Україні вдома та на смартфоні - читайте в матеріалі від Главреда. Пропонуємо вам наш рейтинг фільмів та мульфільмів на Різдво 2020.

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Кращі мультфільми на Різдво 2020

Вартові легенд / Rise of the Guardians (2012)

Режисер: Пітер Рамзі

Мультфільм-легенда про дитячі страхи і мрії, про чудо та друзів. Легендарні казкові персонажі - Зубна фея, Пісочний чоловічок, Санта-Мороз-Миколай і Великодній Кролик бережуть життя дітей і спокій у фантастичному світі. Напередодні великих поьрчсінь, до них чудом потрапляє легковажний веселун Холодний Джек. Його життя - загадка, а участь у справі Вартових допомагає зрозуміти багато що і навіть частково подорослішати.

З 2012 року мультфільм сам став легендою, і без нього важко уявити собі Новорічні свята.

Вартові легенд дивитись онлайн українською мовою трейлер:

Режисер: Кріс Бак, Дженніфер Лі

Крижане серце - мультфільм, який встиг стати культовим з 2013 року. Сюжет і музичні номери підкорили не тільки дітей, а й дорослих. Крижане серце - це не просто казка про Снігову Королеву з іншої точки зору. крижане серце - це історія про неприйняття себе, боротьбу з почуттями, дорослішання, сім'ю, підтримку, і, навіть, кохання. Анна і Ельза - хоч і дівчата, та є прикладом для всіх дітей та підлітків, і у мультфільмі своїм прикладом дають найкращі поради для вирішення багатьох проблем.

Різдвяна історія / A Christmas Carol

Режисер: Роберт Земекіс

Різдвяна історія - нове переосмислення знаменитої казки Чарльза Дікенса, у мультфильму з високоякісною графікою і відомими акторами, які озвучували персонажів. Чому Різдво має таке значення для мільйонів людей, і чому всі радіють та допомагають одне одному в це свято? Що було б, якби людина могла побачити себе в минулому і майбутньому за один вечір? Від року, коли Чальз Дікенс написав свою Різдвяну пісню, важко уявити новорічні свята без цього твору, особливо після того, як він з'явився в кінематографі

Клаус / Klaus 2019

Режисери: Серджіо Паблос і Карлос Мартінес

Ірландська історія про те, звідки взявся культ Санта Клауса у католицькій та протестантській культурі. Ще один варіант - добрий, милий і повчальний, як казка для дітей, звідки пішли Різдвяні традиції. Багатьох цікавить, чому для Санти залишають печиво та молоко, а також, чому діти пишуть йому листи. Ірландська історія про працівника пошти та добродушного відлюдника в 2019 році стала легендарною завдяки Netflix. Найкраще, що мультик повністю вписується в компанію інших традиційних для Новорічних свят мультфільмів, але й залишається неповторним.

Клаус 2019 дивитись онлайн в оригіналі трейлер:

Гринч / The Grinch 2018

Режисери: Скотт Мосьє та Ярроу Чені

Новий мультфільм про зеленого Грінча, якого вигнали з рідного міста жителі за те, що він був іншим. Багато років по тому Грінч вирішив помститись і відібрати у них свято, коли всі допомагали одне одному і були найбільш щасливими. Єдиним другом Грінча стає пес Макс, проте того, разу, коли Грінч вкрав Різдво, насправді він знайшов набагато більше, ніж втратили всі жителі міста разом узяті. Явною перевагою нового мультфільма слід вважати Бенедикта Камбербетча, який озвучив самого зеленого чоловічка.

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Кращі фільми на Різдво 2020

Режисер: Пол Фіг

Більш як 35 років тому з'явилась пісня Last Christmas, і в новій різдвяній мелодрамі Щасливого Різдва вона стала головною темою. Історія дівчини Кейт, яка після важкої операції не може знайти собі місця в житті і просто витрачає життя ні на що. В один прекрасний момент вона зустрічає свого Тома, який розкриває їй очі на життя, і змушує його полюбити, а заодно налагодити роботу, і, навіть помирити всіх членів своєї сім'ї.

Кейт закохується в нього, проте страшна правда про Тома ледь не розбиває їй серце

Емілія Кларк, яка пережила важкий інсульт, і вчилась жити заново після нього не грає у фільмі - для цього їй достатньо показати своє життя. Тому фільм виглядає дуже природно та казково. Магічна різдвяна мелодрама, яка змушує повірити в чудо.

Щасливого різдва дивитись онлайн українською трейлер:

Сам вдома 1,2 / Home Alone 1,2 (1990), (1997)

Режисер: Кріс Коламбус

Культовий фильм про Різдво, який кардинально змінив всі Новорічні свята з 1990 року. Кевін роста у великій родині, і в нього дуже багато родичів. Кожне свято для маленького хлопчика не дуже веселе, бо старші брати та сестри не те щоб його балують. Яке ж чудо стається, коли Кевіна випадково забувають вдома, коли збирались поїхати на Новорічні свята до Франції.

Тільки Кевін зміг стати на шляху злодіїв, які обікрали їх сусідів та зазіхнули на будинок Кевіна. Як маленький хлопчик добряче надавав копняків двом дорослим бандюкам у себе вдома, а потім наступного року в незнайому йому Нью-Йорку - просто незабутня історія. Вже 30 років Один вдома (1 і 2) - традиційний фільм на Новорічні свята у кожному будинку.

Як Грінч вкрав Різдво / How the Grinch Stole Christmas (2000)

Режисер: Рон Говард

Фільм із Джимом Керрі та Ентоні Хопкінсом. Зелений Грінч роками божеволів наодинці живучи на одинокій горі за Хтоградом, тому що місцеві жителі не любили його та насміхались, ще коли він був дитиною. Найбільш ненависним стало для нього свято Різдво - бо в цей день жителі Хтограду вітали одне одного і веселились. Одного разу Грінч вирішає знищити їх свято всього за ніч. Проте маленька дівчинка, яка не боялась слухів про Грінча, і відправилась до нього на гору, щоб привітати з Різдвом, змінює все. З того Грінч став не просто почесним жителем міста, а його справжнім героєм і символом Різдва.

Відпочинок за обміном / The Holiday (2006)

Шоуранер: Ненсі Маерс

Відпочинок за обміном - різдвяна мелодрама, яка вкотре доводить про те, що Різдво - найкращий час для справжнього чуда. Коли двоє жінок із різних міст та із різними професіями потрапляють у скрутне становище на Різдво і розуміють, що їх особистому життю прийшов крах, вони випадково знаходять одна одну через мережу, і погоджуються на програму по обміну - провести Різдвяні свята вдома у іншої. Зустріч з друзями і знайомими одна одної докорінно змінюють їх життя, і забарвлюють їх у колір кохання

Самотній Санта шукає місіс Клаус / Single Santa Seeks Mrs. Claus (2004)

Режисер: Гарві Фрост

Добра казка про те, як місце Санти має зайняти його син. Але є одна проблема - в нього ще досі немає місіс Клаус. На жаль, без неї Різдва не буде, і свято втратить усю магію. Фільм про те, звідки беруться чудеса на Різдво, і що справжнє кохання - приймати одне одного такими як ми є.

Фільм початку 2000 змушує зануритись у казку протягом всього перегляду, ідарує тільки позитивні враження.

Різдво (Ніч перед похміллям) / The Night Before (2015)

Режисер: Джонатан Левін

У Ітана трагічно загинули батьки, і його друзі, щоб підтримати щорічно святкують з ним Різдво. Проте багато років поспіль їх традиція тривати не може - одного разу Айзекк Ґрінберґ і Кріс Робертс дізнаються про найкрутішу вечірку століття, і вирішують не йти святкувати з Ітаном, проте не можуть знайти квитки на святкування. В цей час Ітан чекає на друзів на Різдво, оскільки віз дістав для них усіх квитки на саме те бажане

Будинок біля озера / The Lake House (2006)

Режисер: Алехандро Агресті

Будиночок біля озера - незвичайна казка про кохання та чудеса. Весь фільм охоплює не тільки Новорічні свята. Кейт і Алекс - люди, які поселяються в одному і тому самому будиночку... в 2004 і 2006 році. Випадково, вони можуть спілкуватись тільки поштою, і деякий час не можуть зрозуміти, що їх життя розділяють 2 роки життя. Проте у них спільний пес, який після Алекса прибивається до Кейт. Вони з часом розуміють, що споріднені душі, проте єдиний спосіб спілкування для них залишається пошта. Алекс потрапляє в автокатастрофу, і помирає на руках у красуні, і тільки після спілкування з Кейт розуміє, що це була саме вона. Обидва намагаються змінити долю, і нарешті зустрітись в справжньому житті.

Фільм про справжнє кохання і справжнє чудо просто неповторний. Це саме той випадок, коли знамениті актори грають прекрасно при ідеальному сценарію, а виходить геніальний фільм