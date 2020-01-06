Дракула 2 сезон: дата выхода, актеры и сюжет

После выхода финальной серии Дракулы, всех волнует, когда будет продолжение сериала Дракула на Netflix. Когда будет 2 сезон Дракулы, и кого ждать в ролях - читайте на Главреде.
Днем и ночью 4 января вышли сразу 3 серии новой адаптации Netflix и BBC - Дракула с Класом Бангом в главной роли.
После того, как все фанаты вампирских картин ознакомились с Дракулой на Нетфликсе, повился главный вопрос. Когда будет продолжение - когда дата выхода 2 сезона Дракула. Рассказываем все, что известно о 2 сезоне сериала Дракула.
Сериал Дракула вышел на Netflix и BBC в объеме трех полуторачасовых фильмов. В нем Стивен Моффат и Марк Геэттис переосмыслили роман Брэма Стокера, добавив пикантности, толерантности, и новых красок.
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Однако, кажется, что сериал закончен, хоть и снят в стиле Netflix - телесервис часто оставляет неоднозначне концовки, чтобы можно было снять продолжение.
Дракула: Чем заканчивается 1 сезон
В последней 3 серии Дракулы, сводятся к концу более-менее основные сюжетные линии, судьбы второстепенных персонажей также приводятся к завершению. Однако история Дракулы и Ван Хельсинг - скажем откровенно - вызывают много вопросов. Именно на эмо можно сыграть во втором сезоне.
Дакула 2 сезон: дата выхода и сюжет
Стивен Моффат и Марк Гэттис во время общения с журналистами даже намекали на второй сезон. Во время интервью с Radio Times шоураннер сказал: "Очень трудно убить вампира. Вы знаете, что я имею в виду? То, что они воскресают".
Исходя из этого, несложно предположить, что и сделала британская и американская пресса, что Дракула 2 сезон вполне может выйти вначале 2021 или 2022 года. Подтверждением этому используют слух, что представители киностудии в ответ на вопросы о втором сезоне сослались на рейтинг 1 сезона как решающий фактор.
К тому же, в сюжете не раскрыта история Фонда Харкера, работы семьи Ван Хелсинг, и персонажей, связанных с ними. Также не раскрыты истрия и мотивы многих персонажей из 21 века, плюс мир был автоматически расширен - кроме вампиров во вселенной были и зомби, и вурдалаки, и бог весть что еще.
Дракула 2 сезон: актеры и роли
Каст первого сезона Дракулы сильно порадовал, и больше всего не разочаровал тандем Кланса Банга и Долли Уэллс. Они же будут самыми спорными персонажами 2 сезона. Скорее всего, Дракула и Ван Хелсинг вернутся к жизни оба. Кроме того, история Мины явно требует раскрытия, что позволяет нелинейный сюжет сериала. Доктор Шарма (Саша Дхаван) и Джек Сьюард также оставили слишком интригующие концы для сюжета.
Клас Банг — граф Дракула
Долли Уэллс — сестра Агата Ван Хельсинг
Джон Хеффернан — Джонатан Харкер
Морфидд Кларк — Мина Харкер
Джоанна Скэнлан — мать-настоятельница
Луиза Рихтер — Елена
Джонатан Арис — капитан Соколов
Саша Дхаван — доктор Шарма
Нейтан Стюарт-Джарретт — Адиса
Клайв Расселл — Валентин
Катерина Шелл — герцогиня Валерия
Юссеф Керкур — Олгарен
Лидия Уэст — Люси Вестенра
Мэттью Бирд — Джек Сьюард
Марк Гэтисс — Фрэнк Ренфилд
Шанель Крессвелл — Кэтлин
Линдси Маршал — Блоксэм
Пол Бреннен — коммандер Ирвинг
Джон Маккри — Зев
Фил Данстер — Куинси Моррис
Точной подтвержденной информации от Netflix и ВВС по 2 сезону Дракулы пока что нет.
Дракула смотреть онлайн трейлер 1 сезона:
2 сезон сериала Дракула стоит ожидать не ранее зимы 2021 года.