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Дракула 2 сезон: дата выхода, актеры и сюжет

6 января 2020, 11:15

После выхода финальной серии Дракулы, всех волнует, когда будет продолжение сериала Дракула на Netflix. Когда будет 2 сезон Дракулы, и кого ждать в ролях - читайте на Главреде.

Дракула 2 сезон
Дракула 2 сезон: дата выхода / Netflix

Днем и ночью 4 января вышли сразу 3 серии новой адаптации Netflix и BBC - Дракула с Класом Бангом в главной роли.

После того, как все фанаты вампирских картин ознакомились с Дракулой на Нетфликсе, повился главный вопрос. Когда будет продолжение - когда дата выхода 2 сезона Дракула. Рассказываем все, что известно о 2 сезоне сериала Дракула.

Сериал Дракула вышел на Netflix и BBC в объеме трех полуторачасовых фильмов. В нем Стивен Моффат и Марк Геэттис переосмыслили роман Брэма Стокера, добавив пикантности, толерантности, и новых красок.

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Однако, кажется, что сериал закончен, хоть и снят в стиле Netflix - телесервис часто оставляет неоднозначне концовки, чтобы можно было снять продолжение.

Дракула: Чем заканчивается 1 сезон

В последней 3 серии Дракулы, сводятся к концу более-менее основные сюжетные линии, судьбы второстепенных персонажей также приводятся к завершению. Однако история Дракулы и Ван Хельсинг - скажем откровенно - вызывают много вопросов. Именно на эмо можно сыграть во втором сезоне.

Дакула 2 сезон: дата выхода и сюжет

Стивен Моффат и Марк Гэттис во время общения с журналистами даже намекали на второй сезон. Во время интервью с Radio Times шоураннер сказал: "Очень трудно убить вампира. Вы знаете, что я имею в виду? То, что они воскресают".

Исходя из этого, несложно предположить, что и сделала британская и американская пресса, что Дракула 2 сезон вполне может выйти вначале 2021 или 2022 года. Подтверждением этому используют слух, что представители киностудии в ответ на вопросы о втором сезоне сослались на рейтинг 1 сезона как решающий фактор.

К тому же, в сюжете не раскрыта история Фонда Харкера, работы семьи Ван Хелсинг, и персонажей, связанных с ними. Также не раскрыты истрия и мотивы многих персонажей из 21 века, плюс мир был автоматически расширен - кроме вампиров во вселенной были и зомби, и вурдалаки, и бог весть что еще.

Дракула 2 сезон: актеры и роли

Каст первого сезона Дракулы сильно порадовал, и больше всего не разочаровал тандем Кланса Банга и Долли Уэллс. Они же будут самыми спорными персонажами 2 сезона. Скорее всего, Дракула и Ван Хелсинг вернутся к жизни оба. Кроме того, история Мины явно требует раскрытия, что позволяет нелинейный сюжет сериала. Доктор Шарма (Саша Дхаван) и Джек Сьюард также оставили слишком интригующие концы для сюжета. 

Клас Банг — граф Дракула

Долли Уэллс — сестра Агата Ван Хельсинг

Джон Хеффернан — Джонатан Харкер

Морфидд Кларк — Мина Харкер

Джоанна Скэнлан — мать-настоятельница

Луиза Рихтер — Елена

Джонатан Арис — капитан Соколов

Саша Дхаван — доктор Шарма

Нейтан Стюарт-Джарретт — Адиса

Клайв Расселл — Валентин

Катерина Шелл — герцогиня Валерия

Юссеф Керкур — Олгарен

Лидия Уэст — Люси Вестенра

Мэттью Бирд — Джек Сьюард

Марк Гэтисс — Фрэнк Ренфилд

Шанель Крессвелл — Кэтлин

Линдси Маршал — Блоксэм

Пол Бреннен — коммандер Ирвинг

Джон Маккри — Зев

Фил Данстер — Куинси Моррис

 Точной подтвержденной информации от Netflix и ВВС по 2 сезону Дракулы пока что нет.

Дракула смотреть онлайн трейлер 1 сезона:

2 сезон сериала Дракула стоит ожидать не ранее зимы 2021 года.

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