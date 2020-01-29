Смертельное оружие 5: всплыли подробности о съемках

Смертельное оружие 5 / скриншот

Дэн Ли готовится снимать 5 и последнюю часть Смертельного оружия, которому теперь уготована судьба Рэмбо и Терминатора.

Дэн Ли уже готовит сценарий нового фильм, сообщает THR.

После нового общения с режиссерами, оказалось, что Warner Bros. уже трудятся над сценарием Смертельного оружия 5 с оригинальным актрским составом старичков и Дэном Ли.

Неожиданно актеры-пенсионеры Дэнни Гловер и Мэл Гибсон вернуться к ролям обезбашенных копов-адреналинщиков, с вечными драками, погонями и разрушением полгорода.

"Мы готовим последний фильм из серии "Смертельное оружие". Дик Доннер возвращается. Оригинальный актерский состав — тоже. И это просто прекрасно. Мэл и Дэнни готовы начать, поэтому всё упирается в сценарий", - признался Дэн Ли во время интервью.

Напомним, что Смертельное оружие 4 вышло в 1998 году, и фильм был более, чем заключительным - в конце даже показали старые и новые семейные фото героев.

Пока что точно известно, что проблемы с авторскими правами для 5 части возникли еще в 2018 году. На 2020 год, их якобы решили, но на каком этапе написания сценария находится фильм, и как к съемкам относятся Дэнни Гловер и Мэл Гибсон - неизвестно.