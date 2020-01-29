Хищные птицы - персонажу искусственно сменили ориентацию

Хищные Птицы 2020 / Instagram

Главный антагонист фильма Хищные птицы будет геем, сообщают актеры фильма.

Что нужно было делать журналистам Variety, чтобы вытянуть ответы на такие щекотливые вопросы у Юэна МакГрегора - тайна, но актер бессовестно слил пикантные факты.

У главного злодея фильма Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн Черной Маски будут "весьма сложные" личные отношения с подручным - серийным убийцей Виктором Засом.

Таким образом прокомментировал слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации своего персонажа актер Юэн МакГрегор, раскрыв кардинальные изменения в истории героев фильма.

"Там все очень сложно. Их отношения во многом основаны на... там есть "хочу" и "нужно", это точно. В общем, скорее всего, да", - сказал он.

В свою очередь, исполнитель роли самого Заса Крис Мессина отметил, что между Черной Маской и его героем существует "настоящая любовь", но как он выразился "к анархии".

Что же "наколдовали" Warner Bross и DC в новом фильме, мы сможем узнать только с выходом фильма Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн.

В нашем материале сможете почитать, что известно об актерах и ролях фильма, и на когда назначена дата выхода фильма в Украине.