BAFTA 2020 - все победители престижной премии

В ночь на понедельник 2 февраля в Лондоне прошла церемония награждения премии BAFTA 2020, главную победу которой получил фильм режиссера Сэма Мендеса.
Как прошла церемония награждения премией BAFTA 2020 прошла в Лондонском Королевском Альберт-холле, и главную награду ожидаемо получи британский фильм о доблести британских солдат во время британской операции во времена Первой мировой войны - 1917.
Несмотря на это, остальные награды были розданы достаточно ожидаемо, и все фильмы, которым прочили награды и прочат Оскар, таки были награждены премией поскромнее - BAFTA 2020
Победители BAFTA 2020
- Самый лучший фильм
- Лучшая актриса
Рене Зеллвегер – Джуди
- Лучший актер
- Лучший режиссер
Сэм Мендес – 1917
- Лучший кастинг
Шайна Марковиц – Джокер
- Новая звезда 2020 года
Майкл Уорд
- Лучший фильм на иностранном языке
- Лучшие визуальные эффекты
Грег Батлер, Гийом Рошерон, Доминик Туохи – 1917
- Лучший актер второго плана
Брэд Питт – Однажды в Голливуде
- Лучший оригинальный сценарий
Паразиты – Пон Джун Хо
- Лучший документальный фильм
Для Сами
- Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера
Наживка – режиссер и сценарист Марк Дженкин, продюсеры Кейт Байерс и Линн Вейт
- Лучший адаптированный сценарий
Кролик Джоджо – режиссер Тайка Вайтити
- Лучшая актриса второго плана
Лора Дерн – Брачная история
- Выдающийся британский фильм
1917 Сэма Мендеса
- Лучший анимационный фильм
Клаус Серджо Паблоса
- Лучший грим и прически
Вивиан Бейкер, Кадзухиро Цудзи – Скандал
- Лучший британский короткометражный анимационный фильм
Дедушка был романтиком
- Лучший звук
Оливер Тарные, Рэйчел Тейт, Марк Тейлор, Стюарт Уилсон – 1917
- Лучший дизайн костюмов
Жаклин Дюрран – Маленькие женщины
- Лучшая операторская работа
Эндрю Бакленд, Майкл МакКаски – Аутсайдеры
Ранее назвали имена звезд, которые будут вручать премии Оскар на церемонии награждения 9 февраля 2020.