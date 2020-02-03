BAFTA 2020 - все победители престижной премии

Кто победил на BAFTA 2020 / Warner Bros

Как прошла церемония награждения премией BAFTA 2020 прошла в Лондонском Королевском Альберт-холле, и главную награду ожидаемо получи британский фильм о доблести британских солдат во время британской операции во времена Первой мировой войны - 1917.

Несмотря на это, остальные награды были розданы достаточно ожидаемо, и все фильмы, которым прочили награды и прочат Оскар, таки были награждены премией поскромнее - BAFTA 2020

Победители BAFTA 2020

Самый лучший фильм

1917 Сэма Мендеса

Лучшая актриса

Рене Зеллвегер – Джуди

Лучший актер

Хоакин Феникс – Джокер

Лучший режиссер

Сэм Мендес – 1917

Лучший кастинг

Шайна Марковиц – Джокер

Новая звезда 2020 года

Майкл Уорд

Лучший фильм на иностранном языке

Паразиты – Пон Джун Хо

Лучшие визуальные эффекты

Грег Батлер, Гийом Рошерон, Доминик Туохи – 1917

Лучший актер второго плана

Брэд Питт – Однажды в Голливуде

Лучший оригинальный сценарий

Паразиты – Пон Джун Хо

Лучший документальный фильм

Для Сами

Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера

Наживка – режиссер и сценарист Марк Дженкин, продюсеры Кейт Байерс и Линн Вейт

Лучший адаптированный сценарий

Кролик Джоджо – режиссер Тайка Вайтити

Лучшая актриса второго плана

Лора Дерн – Брачная история

Выдающийся британский фильм

1917 Сэма Мендеса

Лучший анимационный фильм

Клаус Серджо Паблоса

Лучший грим и прически

Вивиан Бейкер, Кадзухиро Цудзи – Скандал

Лучший британский короткометражный анимационный фильм

Дедушка был романтиком

Лучший звук

Оливер Тарные, Рэйчел Тейт, Марк Тейлор, Стюарт Уилсон – 1917

Лучший дизайн костюмов

Жаклин Дюрран – Маленькие женщины

Лучшая операторская работа

Эндрю Бакленд, Майкл МакКаски – Аутсайдеры

Ранее назвали имена звезд, которые будут вручать премии Оскар на церемонии награждения 9 февраля 2020.