Оскар 2020 - кто будет вручать премию на 92 церемонии

Организаторы Оскар 2020 раскрыли имена звезд, которые на 92 церемонии вручения премии будут вручать статуэтки.
Из-за движения Metoo Оскар уже второй год подряд остается без ведущих, у которых активисты обязательно находят какой-то изъян в течении жизни - то гомофобия, то обвинения в насилии, то расизм. В итоге, все вменяемые знаменитости отказались вести Оскар второй год подряд.
В результате организаторы второй раз случайным образом распределили между звездами.
В среду, 29 января, организаторы объявили имена знаменитостей, которые будут вручать статуэтки 9 февраля 2020.
Среди знаменитостей, которым придется отрабатывать за ведущих:
- Зази Битц;
- Тимоти Шаламе;
- Уилл Феррелл;
- Галь Гадот;
- Минди Калинг;
- Джулия Луи-Дрейфус;
- Лин-Мануэль Миранда;
- Энтони Рамос;
- Марк Руффало;
- Келли Мари Тран;
- Кристен Уиг
В подтверждения своим обещаниям, организаторы Оскар 2020 вывесили табличку с именами.
Также сообщается, что в ближайшую неделю продюсеры церемонии объявят еще несколько фамилий.
Ранее Стивен Кинг объяснил, что он оценивает кино по качеству, а не по расовому или гендерному признаку актеров и режиссеров, за что был подвергнут нападкам феминисток.