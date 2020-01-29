Оскар 2020 - кто будет вручать премию на 92 церемонии

Оскар 2020 - кто вручает премию / Фото: oscar.go.com

Из-за движения Metoo Оскар уже второй год подряд остается без ведущих, у которых активисты обязательно находят какой-то изъян в течении жизни - то гомофобия, то обвинения в насилии, то расизм. В итоге, все вменяемые знаменитости отказались вести Оскар второй год подряд.

В результате организаторы второй раз случайным образом распределили между звездами.

В среду, 29 января, организаторы объявили имена знаменитостей, которые будут вручать статуэтки 9 февраля 2020.

Среди знаменитостей, которым придется отрабатывать за ведущих:

Зази Битц;

Тимоти Шаламе;

Уилл Феррелл;

Галь Гадот;

Минди Калинг;

Джулия Луи-Дрейфус;

Лин-Мануэль Миранда;

Энтони Рамос;

Марк Руффало;

Келли Мари Тран;

Кристен Уиг

В подтверждения своим обещаниям, организаторы Оскар 2020 вывесили табличку с именами.

Также сообщается, что в ближайшую неделю продюсеры церемонии объявят еще несколько фамилий.

Ранее Стивен Кинг объяснил, что он оценивает кино по качеству, а не по расовому или гендерному признаку актеров и режиссеров, за что был подвергнут нападкам феминисток.