Невесты: объявили актерский состав сериала про Дракулу

АВС снимает новый сериал по миру Дракулы / Netflix

На АВС скоро выйдет новый сериал - Невесты, о нелегкой жизни девушек Дракулы.

Сериал расскажет о жизни трёх вампирш в современности. Пока что речь идёт только о пилотном эпизоде. Действия будут проходить в наше время.

Главные роли исполнят Джина Торрес ("Светлячок", "Мир Дикого Запада"), Кэтерин Реис ("Когти") и Эрин Ричардс ("Готэм"). Над шоу работают Роберто Агуирре-Сакас и студии Berlanti Productions и Warner Bros Television. Режиссёром пилота назначена Мэгги Кили ("Королевы крика", "Леденящие душу приключения Сабрины").

Ранее сообщалось, что на Netflix выходит сериал Кровавая поездка - хоррор триллер про маньков.