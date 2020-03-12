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Невесты: объявили актерский состав сериала про Дракулу

12 марта 2020, 21:21

Телеканал ABC снимает новый сериал про Дракулау, только в этот раз он будет полукомичным, и сосредоточится на

Дракула 2020
АВС снимает новый сериал по миру Дракулы / Netflix

На АВС скоро выйдет новый сериал - Невесты, о нелегкой жизни девушек Дракулы.

Сериал расскажет о жизни трёх вампирш в современности. Пока что речь идёт только о пилотном эпизоде. Действия будут проходить в наше время.

Главные роли исполнят Джина Торрес ("Светлячок", "Мир Дикого Запада"), Кэтерин Реис ("Когти") и Эрин Ричардс ("Готэм"). Над шоу работают Роберто Агуирре-Сакас и студии Berlanti Productions и Warner Bros Television. Режиссёром пилота назначена Мэгги Кили ("Королевы крика", "Леденящие душу приключения Сабрины").

Ранее сообщалось, что на Netflix выходит сериал Кровавая поездка - хоррор триллер про маньков.

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