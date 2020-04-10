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Жизнь после смерти 2 сезон - дата выхода и трейлер

10 апреля 2020, 16:31

На Netflix выходит 2 сезон драматического сериала Жизнь после смерти о вдовце, который пытается жить дальше после потери. Когда выходит Жизнь после смерти 2 - читай на Главреде.

Жизнь после смерти 2 сезон
Жизнь после смерти 2 сезон / Netflix

Новый 2 сезон Жизни после смерти можно будет смотреть на Netflix уже в апреле. Традиционно, на экраны выйдут сразу все серии. В первом сезоне Жизнь после смерти набрала 6 серий, так что во втором сезоне ожидается такое же количество серий.

В новом сезоне Тони Джонсон попадает в новые забавные ситуации, которые создают его друзья. Кроме того, он постепенно меняет свое поведение, и становится более жизнерадостным, постепенно смиряясь со своей потерей.

После первой неудачной попытки суицида, он постепенно приходит в норму.

Жизнь после смерти 2 сезон - актеры и роли

  • Рики Жерве — Тони Джонсон.
  • Том Басден — Мэтт, зять Тони и босс Tambury Gazette
  • Тони Уэй — Ленни, фотограф в Tambury Gazette
  • Дайан Морган — Кэт, рекламный сотрудник газеты
  • Мандип Диллон — Сэнди, недавно нанятый журналист
  • Эшли Дженсен — Эмма, медсестра, работающая в доме престарелых отца Тони
  • Дэвид Брэдли — Рэй Джонсон, отец Тони, который страдает деменцией и живет в доме престарелых
  • Керри Годлиман — Лиза Джонсон, покойная жена Тони
  • Пол Кэй — психиатр Тони
  • Тим Плестер — Джулиан Кейн, наркоман, которого Мэтт нанял для доставки газеты
  • Джо Уилкинсон — почтальон Пэт
  • Томми Финнеган — Джордж, племянник Тони
  • Томас Бастабл — Робби, одноклассник Джорджа
  • Пенелопа Уилтон — Анна, пожилая леди и вдовы, с которой Тони встречается на кладбище
  • Дэвид Эрл — Брайан, копошник, который, прежде всего, хочет появиться в местной газете
  • Джо Хартли — Джун, подруга Ленни
  • Ройзин Конати — Даффи ака "Рокси", секс-работник
  • Анти — Брэнди, собака Тони и Лизы, лучший друг Тони и причина продолжать жить

Жизнь после смерти 2 сезон смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Все серии сериала Жизнь после смерти 2 выйдут 24 апреля 2020.

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