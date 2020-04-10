Жизнь после смерти 2 сезон - дата выхода и трейлер

На Netflix выходит 2 сезон драматического сериала Жизнь после смерти о вдовце, который пытается жить дальше после потери. Когда выходит Жизнь после смерти 2 - читай на Главреде.
Новый 2 сезон Жизни после смерти можно будет смотреть на Netflix уже в апреле. Традиционно, на экраны выйдут сразу все серии. В первом сезоне Жизнь после смерти набрала 6 серий, так что во втором сезоне ожидается такое же количество серий.
В новом сезоне Тони Джонсон попадает в новые забавные ситуации, которые создают его друзья. Кроме того, он постепенно меняет свое поведение, и становится более жизнерадостным, постепенно смиряясь со своей потерей.
После первой неудачной попытки суицида, он постепенно приходит в норму.
Жизнь после смерти 2 сезон - актеры и роли
- Рики Жерве — Тони Джонсон.
- Том Басден — Мэтт, зять Тони и босс Tambury Gazette
- Тони Уэй — Ленни, фотограф в Tambury Gazette
- Дайан Морган — Кэт, рекламный сотрудник газеты
- Мандип Диллон — Сэнди, недавно нанятый журналист
- Эшли Дженсен — Эмма, медсестра, работающая в доме престарелых отца Тони
- Дэвид Брэдли — Рэй Джонсон, отец Тони, который страдает деменцией и живет в доме престарелых
- Керри Годлиман — Лиза Джонсон, покойная жена Тони
- Пол Кэй — психиатр Тони
- Тим Плестер — Джулиан Кейн, наркоман, которого Мэтт нанял для доставки газеты
- Джо Уилкинсон — почтальон Пэт
- Томми Финнеган — Джордж, племянник Тони
- Томас Бастабл — Робби, одноклассник Джорджа
- Пенелопа Уилтон — Анна, пожилая леди и вдовы, с которой Тони встречается на кладбище
- Дэвид Эрл — Брайан, копошник, который, прежде всего, хочет появиться в местной газете
- Джо Хартли — Джун, подруга Ленни
- Ройзин Конати — Даффи ака "Рокси", секс-работник
- Анти — Брэнди, собака Тони и Лизы, лучший друг Тони и причина продолжать жить
Жизнь после смерти 2 сезон смотреть онлайн в оригинале трейлер:
Все серии сериала Жизнь после смерти 2 выйдут 24 апреля 2020.