Жизнь после смерти 2 сезон - дата выхода и трейлер

Жизнь после смерти 2 сезон / Netflix

Новый 2 сезон Жизни после смерти можно будет смотреть на Netflix уже в апреле. Традиционно, на экраны выйдут сразу все серии. В первом сезоне Жизнь после смерти набрала 6 серий, так что во втором сезоне ожидается такое же количество серий.

В новом сезоне Тони Джонсон попадает в новые забавные ситуации, которые создают его друзья. Кроме того, он постепенно меняет свое поведение, и становится более жизнерадостным, постепенно смиряясь со своей потерей.

После первой неудачной попытки суицида, он постепенно приходит в норму.

Жизнь после смерти 2 сезон - актеры и роли

Рики Жерве — Тони Джонсон.

Том Басден — Мэтт, зять Тони и босс Tambury Gazette

Тони Уэй — Ленни, фотограф в Tambury Gazette

Дайан Морган — Кэт, рекламный сотрудник газеты

Мандип Диллон — Сэнди, недавно нанятый журналист

Эшли Дженсен — Эмма, медсестра, работающая в доме престарелых отца Тони

Дэвид Брэдли — Рэй Джонсон, отец Тони, который страдает деменцией и живет в доме престарелых

Керри Годлиман — Лиза Джонсон, покойная жена Тони

Пол Кэй — психиатр Тони

Тим Плестер — Джулиан Кейн, наркоман, которого Мэтт нанял для доставки газеты

Джо Уилкинсон — почтальон Пэт

Томми Финнеган — Джордж, племянник Тони

Томас Бастабл — Робби, одноклассник Джорджа

Пенелопа Уилтон — Анна, пожилая леди и вдовы, с которой Тони встречается на кладбище

Дэвид Эрл — Брайан, копошник, который, прежде всего, хочет появиться в местной газете

Джо Хартли — Джун, подруга Ленни

Ройзин Конати — Даффи ака "Рокси", секс-работник

Анти — Брэнди, собака Тони и Лизы, лучший друг Тони и причина продолжать жить

Жизнь после смерти 2 сезон смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Все серии сериала Жизнь после смерти 2 выйдут 24 апреля 2020.