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Ветер Любви 3 серия смотреть онлайн 15-04-2020

15 апреля 2020, 17:15

Новый сериал Ветер Любви на 1+1 уже можно смотреть онлайн. Появилась третья серия сериала Ветер Любви. Что было в 1 серии - обзор читай и смотри на Главреде.

Ветер любви 3 серия - смотреть онлайн 15-04-2020
Ветер любви 3 серия - смотреть онлайн 15-04-2020 / 1+1

Новый романтический драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 3 серия вышла 15 апреля в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Свадьба Мирана и Реян проходит со скандалом. Хотя он так добивался девушку - чтобы отомстить, теперь он не может от нее оторвать глаз.

Что показали в 3 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде.

Сериал выходит по буднях в 17-15 кроме пятницы.

Родители Реян заподозрили Мирана в том, что он слишком хорошо знает их традиции. Тем временем, бабушка Мирана разярилась из-за того, что Насух Щадуглу попросил у Мирана руки Гюнуль для Азата. Семья Мирана ждала, что сразу после свадьбы Миран просто "обрушит" богатый особняк семьи Шадуглу в качестве мести за своих родителей.

Азат принципиально не пришел на свадьбу, чем сильно разозлил семейство Шадуглу. Еще больше всех разозлила Гюнуль, которой также пришлось прийти на свадьбу. А Мирану пришлось танцевать с Хазаром Шедоглу - отцом Реян и убийцей родителей Мирана.

Азат устроил скандал на свадьбе, и случайно убил маленькую сестру Реян - Гюль, которая вышла на улицу за воздушным шариком.

Миран и Реян не смогли добраться до гостиницы - им пришлось искать убежище в каком-то доме в поле, оставив авто на дороге.

Ветер любви 3 серия смотреть онлайн 15-04-2020:

Все серии сериала Ветер любви можно смотреть на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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