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Сериал Рикошет 2 сезон - когда выйдет продолжение

16 апреля 2020, 20:30

Закончился сериал Рикошет на НТВ. История Дениса и Седого не заканчивается, и создатели оставили место для фантазии на 2 сезон. Когда выйдет 2 сезон сериала Рикошет - читай на Главреде.

Рикошет 2 сезон
Рикошет 2 сезон - дата выхода / НТВ

Сериал Рикошет 2020 вышел на Первом канале 6 апреля. Последняя 16 серия вышла 16 апреля. Зрителей ждал грандиозный финал с неоднозначной концовкой в стиле старой доброй Бригады.

Сериала Рикошет закончился на драматическом моменте, и многие фанаты задаются вопросом, когда будет продолжение Рикошет 2 сезон, и как создатели объяснят концовку.

Денис Карышев и Вячеслав Кириллов сняли для НТВ неплоход криминальный боевик в российских реалиях с мафией и олигархами, которые констролируют слишком многое. Сериал получился с послевкусием Бригады - некорые сюжетные повороты и приемы явно вдохновили создателей. Тем не менее, сериал Рикошет оставляет место для фантазии о жизни главного героя.

Рикошет сюжет

Главный герой Артем Волков натворил дел в 90-х, но спустя 20 лет после его "смерти" ему приходится вернуться в родной Анинск из-за того, что умирают его родители под вымышленным именем. Кроме того, братва окончательно Читайте такжеСериал Колл-Центр 2 сезон: когда выйдет продолжениераспоясалась, и главному герою, который взял имя Денис приходится невольно вступить в противостояние с неким Седым. Вместе с парнем сестры Ники - Павлом, который работает в полиции, они устраивают погромы в банде Седого, и доводят беднягу вместе с его сестрой до бегства.

Артем же спокойно уходит в тень, оставив счастливых Пашу и Нику. Преступная империя Седого рушится. Сам Седой попытался бежать, и забрать возлюбленную Дениса Киру силой. Но в конце так и неясно - что же случилось с главными антагонистами.

Рикошет 2 сезон
Рикошет 2 сезон - актеры и роли / НТВ

Рикошет 2 сезон - актеры и роли

  • Александр Устюгов
  • Екатерина Волкова
  • Сергей Шнырев
  • Петр Рыков
  • Виктория Заболотная
  • Константин Адаев
  • Данила Якушев
  • Сесиль Плеже
  • Ингрид Олеринская
  • Денис Бургазлиев
  • Елена Муравьева
  • Павел Ворожцов
  • Анна Бегунова
  • Роман Евдокимов
  • Анна Данькова
  • Андрей Чуманов
  • Линда Лапиньш
  • Григорий Зельцер
  • Никита Люшненко
  • Людмила Волкова
  • Игорь Климов
  • Сергей Чудаков
  • Анастасия Акатова
  • Юрий Тарасов
  • Егор Тимцуник
  • Арсений Робак
  • Ася Калинина
  • Евгений Харланов
  • Дмитрий Кривочуров
  • Александр Красовский
  • Виктор Пипа
  • Наталья Грачева
  • Михаил Филиппов

Съемки сериала проходили с марта по июнь 2019 года, но к выпуску сериал был готов в 2020 году. Пока что киностудия и телеканал официально не подтверждали продление сериала на 2 сезон, но "супермен" Артем Волков понравился многим зрителям, а сериал стал одним из самых популярных в апреле, поэтому не исключено, что может получить продолжение.

Ждать Рикошет 2 сезон в таком случае, стоит не раньше, чем в 2022 году, так как из-за карантина все киностудии прекратили работу.

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