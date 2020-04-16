Сериал Рикошет 2 сезон - когда выйдет продолжение

Закончился сериал Рикошет на НТВ. История Дениса и Седого не заканчивается, и создатели оставили место для фантазии на 2 сезон. Когда выйдет 2 сезон сериала Рикошет - читай на Главреде.
Сериал Рикошет 2020 вышел на Первом канале 6 апреля. Последняя 16 серия вышла 16 апреля. Зрителей ждал грандиозный финал с неоднозначной концовкой в стиле старой доброй Бригады.
Сериала Рикошет закончился на драматическом моменте, и многие фанаты задаются вопросом, когда будет продолжение Рикошет 2 сезон, и как создатели объяснят концовку.
Денис Карышев и Вячеслав Кириллов сняли для НТВ неплоход криминальный боевик в российских реалиях с мафией и олигархами, которые констролируют слишком многое. Сериал получился с послевкусием Бригады - некорые сюжетные повороты и приемы явно вдохновили создателей. Тем не менее, сериал Рикошет оставляет место для фантазии о жизни главного героя.
Рикошет сюжет
Главный герой Артем Волков натворил дел в 90-х, но спустя 20 лет после его "смерти" ему приходится вернуться в родной Анинск из-за того, что умирают его родители под вымышленным именем. Кроме того, братва окончательно Читайте такжеСериал Колл-Центр 2 сезон: когда выйдет продолжениераспоясалась, и главному герою, который взял имя Денис приходится невольно вступить в противостояние с неким Седым. Вместе с парнем сестры Ники - Павлом, который работает в полиции, они устраивают погромы в банде Седого, и доводят беднягу вместе с его сестрой до бегства.
Артем же спокойно уходит в тень, оставив счастливых Пашу и Нику. Преступная империя Седого рушится. Сам Седой попытался бежать, и забрать возлюбленную Дениса Киру силой. Но в конце так и неясно - что же случилось с главными антагонистами.
Рикошет 2 сезон - актеры и роли
- Александр Устюгов
- Екатерина Волкова
- Сергей Шнырев
- Петр Рыков
- Виктория Заболотная
- Константин Адаев
- Данила Якушев
- Сесиль Плеже
- Ингрид Олеринская
- Денис Бургазлиев
- Елена Муравьева
- Павел Ворожцов
- Анна Бегунова
- Роман Евдокимов
- Анна Данькова
- Андрей Чуманов
- Линда Лапиньш
- Григорий Зельцер
- Никита Люшненко
- Людмила Волкова
- Игорь Климов
- Сергей Чудаков
- Анастасия Акатова
- Юрий Тарасов
- Егор Тимцуник
- Арсений Робак
- Ася Калинина
- Евгений Харланов
- Дмитрий Кривочуров
- Александр Красовский
- Виктор Пипа
- Наталья Грачева
- Михаил Филиппов
Съемки сериала проходили с марта по июнь 2019 года, но к выпуску сериал был готов в 2020 году. Пока что киностудия и телеканал официально не подтверждали продление сериала на 2 сезон, но "супермен" Артем Волков понравился многим зрителям, а сериал стал одним из самых популярных в апреле, поэтому не исключено, что может получить продолжение.
Ждать Рикошет 2 сезон в таком случае, стоит не раньше, чем в 2022 году, так как из-за карантина все киностудии прекратили работу.