Сериал Рикошет 2 сезон - когда выйдет продолжение

Рикошет 2 сезон - дата выхода / НТВ

Сериал Рикошет 2020 вышел на Первом канале 6 апреля. Последняя 16 серия вышла 16 апреля. Зрителей ждал грандиозный финал с неоднозначной концовкой в стиле старой доброй Бригады.

Сериала Рикошет закончился на драматическом моменте, и многие фанаты задаются вопросом, когда будет продолжение Рикошет 2 сезон, и как создатели объяснят концовку.

Денис Карышев и Вячеслав Кириллов сняли для НТВ неплоход криминальный боевик в российских реалиях с мафией и олигархами, которые констролируют слишком многое. Сериал получился с послевкусием Бригады - некорые сюжетные повороты и приемы явно вдохновили создателей. Тем не менее, сериал Рикошет оставляет место для фантазии о жизни главного героя.

Рикошет сюжет

Главный герой Артем Волков натворил дел в 90-х, но спустя 20 лет после его "смерти" ему приходится вернуться в родной Анинск из-за того, что умирают его родители под вымышленным именем. Кроме того, братва окончательно Читайте такжеСериал Колл-Центр 2 сезон: когда выйдет продолжениераспоясалась, и главному герою, который взял имя Денис приходится невольно вступить в противостояние с неким Седым. Вместе с парнем сестры Ники - Павлом, который работает в полиции, они устраивают погромы в банде Седого, и доводят беднягу вместе с его сестрой до бегства.

Артем же спокойно уходит в тень, оставив счастливых Пашу и Нику. Преступная империя Седого рушится. Сам Седой попытался бежать, и забрать возлюбленную Дениса Киру силой. Но в конце так и неясно - что же случилось с главными антагонистами.

Рикошет 2 сезон - актеры и роли / НТВ

Рикошет 2 сезон - актеры и роли

Александр Устюгов

Екатерина Волкова

Сергей Шнырев

Петр Рыков

Виктория Заболотная

Константин Адаев

Данила Якушев

Сесиль Плеже

Ингрид Олеринская

Денис Бургазлиев

Елена Муравьева

Павел Ворожцов

Анна Бегунова

Роман Евдокимов

Анна Данькова

Андрей Чуманов

Линда Лапиньш

Григорий Зельцер

Никита Люшненко

Людмила Волкова

Игорь Климов

Сергей Чудаков

Анастасия Акатова

Юрий Тарасов

Егор Тимцуник

Арсений Робак

Ася Калинина

Евгений Харланов

Дмитрий Кривочуров

Александр Красовский

Виктор Пипа

Наталья Грачева

Михаил Филиппов

Съемки сериала проходили с марта по июнь 2019 года, но к выпуску сериал был готов в 2020 году. Пока что киностудия и телеканал официально не подтверждали продление сериала на 2 сезон, но "супермен" Артем Волков понравился многим зрителям, а сериал стал одним из самых популярных в апреле, поэтому не исключено, что может получить продолжение.

Ждать Рикошет 2 сезон в таком случае, стоит не раньше, чем в 2022 году, так как из-за карантина все киностудии прекратили работу.