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Академия Амбрелла 2 сезон - в новом трейлере раскрыт весь сюжет

Netflix показал второй трейлер супергеройского сериала Академия, который длится больше обычного, и раскрывает все сюжетные линии сериала.

8 июля 2020, 18:05
Академия Амбрелла 2 сезон
Академия Амбрелла 2 сезон / Netflix

Создатели сериала Академия Амбрелла, представили второй трейлер 2 сезона, в котором показали молодого Харгрейвза, и Пого, а также всех персонажей, если бы они жили изначально в 60-х.

Сюжет 2 сезона будет проходить частично в виде квеста - Пятый снова разыскивает своих братьев и сестер, чтобы предотвратить очередной конец света.

Во втором сезоне сериала их разбрасывает во времени — от 1960 года до Карибского кризиса в 1962-м и убийства американского президента Джона Кеннеди в 1963-м — и потому они должны объединиться и вновь не допустить конца света.

При этом, кое-кто остается в психушке, кто-то начинает заниматься боями без правил, а кто-то почти забывает о своих силах.Читайте такжеАкадемия Амбрелла 2 сезон - дата выхода, актеры и сюжет

Пятый сводит всем вместе и знакомит их отца - Харгрейвза со взрослыми детьми. К слову, тут снова неясно остался Бен привидением, или нет - он взаимодействует с материальным миром.

Академия Амбрелла 2 сезон смотреть онлайн 2 трейлер:

Сериал основан на одноимённой серии комиксов, которую создал Джерард Уэй, бывший фронтмен группы My Chemical Romance.

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