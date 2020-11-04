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Астрал 5 - появились подробности съемок нового фильма

4 ноября 2020, 10:48

Патрик Уилсон, который играл Джоша Ламберта во всех фильмах, снимает для Sony Астрал 5.

Астрал 5
Астрал 5 - все подробности / кадр из Астрал: глава 2

Исполнитель главной роли во франшизе Астрал Патрик Уилсон дебютирует в роли режиссера-постановщика для съемок фильма Астрал 5, где действия развернутся вокруг его кинематографического сына.

Как сообщает Variety, пятый фильм франшизы сверхъестественного ужаса в настоящее время находится в разработке, хотя дата его выхода еще не установлена. История разворачивается спустя десятилетие после событий фильма Астрал: Последний ключ. По сюжету, Далтон, у которого экстрасенсорные способности проявились с детства, едет в колледж, и там снова сталкивается с прошлым.

"Для меня большая честь и радость быть у руля следующей части Астрала, которая предоставит удивительный шанс раскрыть все, через что Ламберты прошли десять лет назад, а также разобраться с последствиями своего выбора. Режиссура фильма для меня как в профессиональном, так и в личном плане - это полный цикл, и я чрезвычайно благодарен, что мне доверили продолжать рассказывать эту пугающую и захватывающую историю. Чем дальше мы идем…", - сказал Уилсон.

Сценарий пятой части пишет Скотт Тимс (Ошибки прошлого), который взял за основу историю, придуманную Ли Уоннеллом, одним из создателей франшизы Астрал.Читайте такжеСоздатель Восставшего из ада официально занялся сериалом

Режиссером фильма станет Патрик Уилсон, который сыграл во всех частях Астрала за исключением третьей. Уилсон также известен по ролям в Заклятии, Костяном томагавке и Хранителях и до этого не работал постановщиком. В пятой части Астрала он вернется к роли Джоша Ламберта, отца Далтона.

Продюсерами предстоящего фильма выступят глава кинокомпании Blumhouse Джейсон Блум, Джеймс Ван и Ли Уоннелл. Прокатом займётся киностудия Sony Pictures.

На все фильмы франшизы Астрал было потрачено 26,5 миллионов долларов, а доход составил почти 540 миллионов. На Астрал 5 полагают большие надежды.

Sony Pictures Entertainment новости шоу бизнеса новости кино
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