Если все надоело - сериалы на карантин от актрисы Первых ласточек

Сериалы на карантин - смотреть онлайн и обзор

Пошел третий месяц карантина, а украинцы так и не знают, когда смогут вернуться к привычной жизни. Поэтому пока одним из самых популярных видов домашних развлечений остается просмотр сериалов. А если все, что вы смотрели ранее, надоело, можете прислушаться к рекомендациям актрисы Маши Смоляковой — она сыграла одну из главных ролей в сериале Первые ласточки, который Новый канал покажет уже 8 мая.

"Я стараюсь продуктивно проводить время, занимаюсь саморазвитием. Но и сериалы успеваю посмотреть. Мой любимый — Игра престолов, на карантине как раз можно посмотреть все сезоны. Но могу посоветовать и другие интересные проекты", — говорит Маша.

Игра престолов 1-8 сезоны / Game of Thrones 1-8 seasons

Игра престолов 8 сезон - финал / twitter.com/thronesfacts

Вряд ли этот сериал нуждается в представлении, ведь он является одним из самых популярных в мире. Его действие происходит в вымышленном мире, где влиятельные дома борются за Железный Трон Семи Королевств. Сериал получил огромное количество престижных наград и по праву считается одним из лучших в истории телевидения.

Игра престолов 8 сезон смотреть онлайн трейлер:

Менталист 1-8 сезоны / Mentalist 1-8 seasons

Менталист сериал / Pinterest

Детективный сериал о Патрике Джейне — гениальном психологе-практике, бывшем мошеннике и манипуляторе, который сотрудничает с правоохранительными органами, расследуя убийства, и охотится за серийным убийцей по прозвищу Кровавый Джон, который убил его семью

Менталист смотреть онлайн трейлер:.

Почему женщины убивают / Why Women Kill

Почему женщины убивают / CBS

Сериал от создателей Отчаянных домохозяек, в котором можно узнать знакомые типажи. Действия разворачиваются в трех временных линиях — зрителю предстоит узнать об изменах, которые привели к убийствам.

Почему женщины убивают смотреть онлайн с русским переводом трейлер: