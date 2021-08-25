Disney заказала сериал "Наутилус" по роману Жюля Верна для Disney+

Disney+ / Disney+

Компания Disney готовит свой взгляд на книгу "20 тысяч лье под водой" Жюля Верна, который будет показан в новом сериале.

Как сообщает The Hollywood Reporter, gроизводством сериала займутся Moonriver TV и Seven Stories. Шоу расскажет историю капитана Немо и его легендарной подводной лодки "Наутилус", а также покажет путешествие по неизведанным глубинам.

Disney Планирует снять только 10 серий "Наутилуса", но не исключено, что если он "зайдет" зрителям, то будет какое-то продолжение.

Сериал спродюсирован и разработан Ксавьером Маршаном и Анандом Такером. Исполнительным продюсером и сценаристом выступит Джеймс Дормер, другим исполнительным продюсером стала Йоханна Деверо, руководительница отдела оригинальных сериалов Disney+, которая в этот раз лично проконтролирует создания контента для сервиса.

"История Жюля Верна - любимая во всем мире классика, - сказала Деверо. - Это огромная привилегия - снова оживить "Наутилус" и ее команду таким смелым, захватывающим образом, с разнообразной командой творческих талантов и экранных персонажей. Сериал будет захватывающим, насыщенным и веселым".

Это не первая попытка экранизации Жюля Верна компанией Disney - в 1954 году Disney уже снимал филь по роману. Ричард Флейшер был режиссером, а главные роли исполнили Джеймс Мэйсон и Кирк Дуглас.

Съемки "Наутилуса" стартуют в начале 2022 года.