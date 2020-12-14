Дом Дракона - назвали актеров спин-оффа Игры престолов

Дом Дракона 2022 / НВО

Телеканал HBO раскрыл подробности нового сериала Дом драконов и назвал актерский состав. Имена актеров и описание их персонажей появилось на официальном сайте.

События сериала будут происходить за 300 лет до Игры престолов и расскажут историю дома Таргариенов и захвата Вестероса.

Шоу получит 10 эпизодов. Пилот и ряд эпизодов поставит Мигель Сапочник и он же выступает шоураннером сериала вместе с Райаном Кондалом.

Дом Дракона - актеры и роли

Пэдди Консидайн — Визерис Таргариен

Эмма Д’Арси — принцесса Рейнира Таргариен

Мэтт Смит — принц Деймон Таргариен

Оливия Кук — Алисента Хайтауэр

Мигель Сапочник работает над сериалом вместе с автором книг Джорджем Мартином.

Режиссёрами Дома Драконов также выступают Грег Яйтанс, Клер Килнер и Гита Патель

Съёмки сериала должны стартовать в 2021 году. Выход сериала ожидается в 2022 году.