Дом Дракона - назвали актеров спин-оффа Игры престолов

Телесервис HBO рассекретил главные роли в предстоящем сериале по вселенной Игры престолов Дом Дракона.
Телеканал HBO раскрыл подробности нового сериала Дом драконов и назвал актерский состав. Имена актеров и описание их персонажей появилось на официальном сайте.
События сериала будут происходить за 300 лет до Игры престолов и расскажут историю дома Таргариенов и захвата Вестероса.
Шоу получит 10 эпизодов. Пилот и ряд эпизодов поставит Мигель Сапочник и он же выступает шоураннером сериала вместе с Райаном Кондалом.
Дом Дракона - актеры и роли
- Пэдди Консидайн — Визерис Таргариен
- Эмма Д’Арси — принцесса Рейнира Таргариен
- Мэтт Смит — принц Деймон Таргариен
- Оливия Кук — Алисента Хайтауэр
Мигель Сапочник работает над сериалом вместе с автором книг Джорджем Мартином.
Режиссёрами Дома Драконов также выступают Грег Яйтанс, Клер Килнер и Гита Патель
Съёмки сериала должны стартовать в 2021 году. Выход сериала ожидается в 2022 году.
Автор: Александр Галаджий