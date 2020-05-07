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Дуэйн Джонсон и Эмили Блант стали супругами-супергероями

7 мая 2020, 10:23

Дуэйн Джонсон объединится с Эмили Блант для съемок в новом супергеройском фильме по старой комиксной истории.

Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон / Instagram

Дуэйн "Гора" Джонсон и Эмили Блант сыграют пару в экранизации комикса 1999 Ball And Chain (Шар на цепи).

В съемках заинтересованы сразу несколько студий, в том числе Netflix, но пока что ни с кем договора нет, пишет Deadline.

Сценарием к фильму занимается Эмили В. Гордон, номинированная на Оскар  за Любовь — болезнь. Продюсерское кресло занял Кевин Мишер (Дело Ричарда Джуэлла).

По сюжету, проблемная парочка, которая вот-вот разведется оказывается облучена от инопланетного метеорита, и получает суперспособности.

Когда они начинают развиваться, появляются все новые проблемы, и героям комикса приходится примириться ради решения всех этих проблем.

Ранее появилась информация, что Disney снимает сериал Железное сердце.

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