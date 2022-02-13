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"Если к другому уходит невеста - еще неизвестно, кому повезло": рецензия на фильм "Выйду за тебя"

13 февраля 2022, 11:35

В украинский прокат вышла свежий романтический и музыкальный комедийный фильм "Выйду за тебя" - с Дженнифер Лопез и Оуэном Уилсоном в главных ролях.

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Дженнифер Лопез и Оуэн Уилсон / Universal Pictures

В Нью-Йорке шикарная латиноамериканская поп-звезда-"мамасита" Кейт Вальдез (Дженнифер Лопез) собирается выйти замуж на глазах у тысяч фанатов за своего жгучего и татуированного бойфренда Бастиана (Малума) - не зная простой слепаковской максимы "Все мужчины изменяют своим женам". Собственно, прямо на концерте вскрывается измена парня и заплаканная Вальдез сгоряча собирается выйти замуж за первого встречного. Им оказывается скромный и растяпистый учитель математики Чарли (Оуэн Уилсон), которого разбитная коллега-лесбиянка Паркер (Сара Сильверман) случайно затащила на концерт. В общем, хорошее дело браком не назовут - или все же нет?

Жанр "романтическая комедия" - самый, наверное, консервативный и герметичный в кинематографе. И гораздо сильнее остальных жанров изобилует условностями и ограничениями (а уж по количеству натяжек, невероятных ситуаций и прочих ограничений с ним никакая фантастика поспорить не может). Потому-то перед авторами таких фильмов задача стоит непростая - так перетасовать замусоленные карты сюжетных ходов, чтобы ни в коем случае не разочаровать миллионы фанаток ромкома. И это не говоря уже о том, чтобы не залить все пересахаренным сиропом отношений между героями.

Что же - в этом плане авторам "Выйду за тебя" справились неплохо и сумели сделать свою картину максимально человечной и душевной, насколько это было возможно при таких исходных данных. В чем им немало помогло то, как сработались Лопез и Уилсон. Правда, тут им наверняка помог их гигантский опыт. Лопез - как реальной поп-звезды, а Уилсона - как актера, который сыграл уже десятка два ролей обаятельных недотеп и немало поднаторел в таких образах.

С ролями второго плана тоже полный порядок - и Силверман, и милейшая кудряшка Хлоя Коулмэн в роли ершистого подростка Лу, дочери Чарли, и Джон Брэдли в роли Колина, всемогущего менеджера Кейт, играют весело и раскованно.

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По обертке фильмов тоже никаких вопросов нет - все красиво, богато, Лопез регулярно меняет дорогущие наряды и поет несколько песен (правда, к сожалению, не хитовых), а Уилсон то и дело трясет идеально уложенными светлыми прядями волос.

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Резюмируя - всем фанаткам романтических комедий фильм непременно нужно поглядеть. В нем практически идеальный баланс между романтикой, шутками, блеском и песнями.

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Дженнифер Лопес Оуэн Уилсон
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