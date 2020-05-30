Фильмы для настоящих мужчин: ТОП-3 от Олега Кензова

Фильмы для настоящих мужчин / кадр из фильма Гладиатор

Для многих мужчин важно иногда отвлечься от ежедневных дел и посмотреть хороший фильм. Главное, чтобы он помог отдохнуть и наполниться новыми идеями. Певец и ведущий проекта Кохання на виживання Олег Кензов делится своим списком любимых фильмов. Говорит, что часто их пересматривает.

"Рекомендую фильмы, которые помогут не только скрасить вечер, но и получить правильный настрой для будущих свершений", – говорит эксперт шоу об отношениях, которое показывает Новый канал.

Гладиатор 2000

Гладиатор 2000 / кадр из фильма

Гладиатор – американо-британский исторический боевик

"Обожаю этот фильм за невероятную историю настоящего воина. За путь Максимуса, его поражения, победы и стремления. А еще в фильме показана человечность и жестокость людей в те времена", – говорит Олег.

Фильм был сразу же принят критиками и зрителями, заслужил положительные отзывы, получил пять премий Оскар и множество других престижных номинаций и наград. Сюжет разворачивается во времена великой Римской империи. Лучший имперский полководец Максимус ведет войска в кровавый бой против немцев. Легионы воинов обожают бесстрашного непобедимого полководца, а враги в страхе бросаются бежать, видя его в бою.

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Гладиатор - актеры и роли

Рассел Кроу — Максимус;

Хоакин Феникс — Коммод;

Конни Нильсен — Луцилла;

Джимон Хонсу — Джуба;

Оливер Рид — Проксимо;

Дерек Джейкоби — сенатор Гракх;

Ричард Харрис — Марк Аврелий;

Спенсер Трит Кларк — Луций;

Томми Флэнаган — Цицерон;

Томас Арана — генерал преторианцев Квинт;

Джон Шрапнел — сенатор Гай;

Дэвид Скофилд — сенатор Фалко;

Ральф Мёллер — Хаген;

Свен-Оле Торсен — Тигр Галльский;

Дэвид Хеммингс — Кассий;

Фильм Ридли Скотта входит в топ-250 лучших по версии IMDB, он получил 22 кинопремии (5 оскаров), и осталось еще много номинаций, и набрал 457,6 миллионов при бюджете 106 миллионов.

Интерстеллар 2014

Интерстеллар 2014 / кадр из фильма

Интерстеллар – научная фантастика

"Фильм об измерении времени, в котором мы все живем. Лента учит быть чуткими и внимательными к своей интуиции. Ведь она даст правильные ответы на все вопросы, которые они идут от самого сердца", – рассказывает певец и психолог.

Недалекое будущее. Падение концентрации кислорода в атмосфере Земли приводит к резкому ухудшению климата, из-за чего человечеству грозит неминуемая гибель. Надеясь отыскать во Вселенной пригодную для жизни планету, NASA разработало секретный проект "Лазарь".

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Интерстеллар - актеры и роли

Мэттью Макконахи — Купер;

Энн Хэтэуэй — Амелия Брэнд;

Дэвид Гяси — Ромилли;

Уэс Бентли — Дойл;

Билл Ирвин — ТАРС (голос);

Джош Стюарт — КЕЙС (голос);

Мэтт Дэймон — доктор Манн;

Маккензи Фой — дочь Купера Мерф в возрасте 10 лет;

Джессика Честейн — Мерф;

Эллен Берстин — Мерф в старости;

Тимоти Шаламе — сын Купера Том в возрасте 15 лет;

Кейси Аффлек — Том;

Майкл Кейн — профессор Брэнд;

Джон Литгоу — тесть Купера Дональд;

Тофер Грейс — врач, друг Мерф Гетти;

Дэвид Ойелоуо — директор школы;

Уильям Дивэйн — сотрудник НАСА Уильямс;

Элиес Габел — администратор;

Лиа Кэрнс — Лоис жена Тома;

Коллетт Вульф — мисс Келли;

Фильм Кристофера Нолана при 165 миллионах набрал 677,4 миллионов, получил 8 наград и 16 номинаций на кинопремиях.

Игры разума 2001

Игры разума 2001 / кадр из фильма

Игры разума – биографическая драма, 2001 год

"Лента о стандартных нестандартах вокруг нас. В каждом из нас живет гений. Главное – почувствовать, что ты талант. Рекомендую посмотреть этот фильм. Он научит чувствовать других людей и замечать их уникальность", – рассказывает Олег.

Фильм получил четыре Оскара, награду Золотой глобус и отмечен несколькими призами BAFTA. В основу сюжета положена жизнь реального человека – Джона Нэша (Рассел Кроу). Он имеет чрезвычайный ум. Джон видит математические закономерности в вещах, которым "нормальные" люди просто не придают значения.

Игры разума - актеры и роли

Рассел Кроу — Джон Нэш, гений математики;

Дженнифер Коннелли — Алисия Нэш, студентка Нэша;

Эд Харрис — Уильям Парчер, правительственный агент, работающий на Министерство обороны;

Пол Беттани — Чарльз Герман;

Адам Голдберг — Сол, друг Нэша из Принстонского университета;

Кристофер Пламмер — Роузен, доктор в психиатрической лечебнице;

Джош Лукас — Мартин Хэнсен, соперник Нэша из Принстона;

Джадд Хирш — Хелинжер, глава Принстонского математического отделения;

Энтони Рэпп — Бендер, друг Нэша из Принстонского университета;

Вивьен Кардоун — Марси, племянница Чарльза;

Джейсон Грэй-Стэнфорд — Эйнсли Нильсон, профессор шифрования;

Фильм Игры разума Рона Ховарда с Расселом Кроу получили 11 киноград, но вызвал бурные споры о соответствии бьайоптика с оригинальной историей. Однако, отзывы были положительными, и фильм набрал и держит высокую популярность в рейтингах и топах.