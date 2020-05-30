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Фильмы для настоящих мужчин: ТОП-3 от Олега Кензова

30 мая 2020, 07:33

Эксперт проекта Кохання на виживання психолог и холостяк Олег Кензов рассказал о своих любимых фильмах.

Фильмы для настоящих мужчин
Фильмы для настоящих мужчин / кадр из фильма Гладиатор

Для многих мужчин важно иногда отвлечься от ежедневных дел и посмотреть хороший фильм. Главное, чтобы он помог отдохнуть и наполниться новыми идеями. Певец и ведущий проекта Кохання на виживання Олег Кензов делится своим списком любимых фильмов. Говорит, что часто их пересматривает.

"Рекомендую фильмы, которые помогут не только скрасить вечер, но и получить правильный настрой для будущих свершений", – говорит эксперт шоу об отношениях, которое показывает Новый канал.

Гладиатор 2000

Гладиатор 2000
Гладиатор 2000 / кадр из фильма

Гладиатор – американо-британский исторический боевик

"Обожаю этот фильм за невероятную историю настоящего воина. За путь Максимуса, его поражения, победы и стремления. А еще в фильме показана человечность и жестокость людей в те времена", – говорит Олег.

Фильм был сразу же принят критиками и зрителями, заслужил положительные отзывы, получил пять премий Оскар и множество других престижных номинаций и наград. Сюжет разворачивается во времена великой Римской империи. Лучший имперский полководец Максимус ведет войска в кровавый бой против немцев. Легионы воинов обожают бесстрашного непобедимого полководца, а враги в страхе бросаются бежать, видя его в бою.

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Гладиатор - актеры и роли

  • Рассел Кроу — Максимус;
  • Хоакин Феникс — Коммод;
  • Конни Нильсен — Луцилла;
  • Джимон Хонсу — Джуба;
  • Оливер Рид — Проксимо;
  • Дерек Джейкоби — сенатор Гракх;
  • Ричард Харрис — Марк Аврелий;
  • Спенсер Трит Кларк — Луций;
  • Томми Флэнаган — Цицерон;
  • Томас Арана — генерал преторианцев Квинт;
  • Джон Шрапнел — сенатор Гай;
  • Дэвид Скофилд — сенатор Фалко;
  • Ральф Мёллер — Хаген;
  • Свен-Оле Торсен — Тигр Галльский;
  • Дэвид Хеммингс — Кассий;

Фильм Ридли Скотта входит в топ-250 лучших по версии IMDB, он получил 22 кинопремии (5 оскаров), и осталось еще много номинаций, и набрал 457,6 миллионов при бюджете 106 миллионов.

Интерстеллар 2014

Интерстеллар 2014
Интерстеллар 2014 / кадр из фильма

Интерстеллар – научная фантастика

"Фильм об измерении времени, в котором мы все живем. Лента учит быть чуткими и внимательными к своей интуиции. Ведь она даст правильные ответы на все вопросы, которые они идут от самого сердца", – рассказывает певец и психолог.

Недалекое будущее. Падение концентрации кислорода в атмосфере Земли приводит к резкому ухудшению климата, из-за чего человечеству грозит неминуемая гибель. Надеясь отыскать во Вселенной пригодную для жизни планету, NASA разработало секретный проект "Лазарь".

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Интерстеллар - актеры и роли

  • Мэттью Макконахи — Купер;
  • Энн Хэтэуэй — Амелия Брэнд;
  • Дэвид Гяси — Ромилли;
  • Уэс Бентли — Дойл;
  • Билл Ирвин — ТАРС (голос);
  • Джош Стюарт — КЕЙС (голос);
  • Мэтт Дэймон — доктор Манн;
  • Маккензи Фой — дочь Купера Мерф в возрасте 10 лет;
  • Джессика Честейн — Мерф;
  • Эллен Берстин — Мерф в старости;
  • Тимоти Шаламе — сын Купера Том в возрасте 15 лет;
  • Кейси Аффлек — Том;
  • Майкл Кейн — профессор Брэнд;
  • Джон Литгоу — тесть Купера Дональд;
  • Тофер Грейс — врач, друг Мерф Гетти;
  • Дэвид Ойелоуо — директор школы;
  • Уильям Дивэйн — сотрудник НАСА Уильямс;
  • Элиес Габел — администратор;
  • Лиа Кэрнс — Лоис жена Тома;
  • Коллетт Вульф — мисс Келли;

Фильм Кристофера Нолана при 165 миллионах набрал 677,4 миллионов, получил 8 наград и 16 номинаций на кинопремиях.

Игры разума 2001

Игры разума 2001
Игры разума 2001 / кадр из фильма

Игры разума – биографическая драма, 2001 год

"Лента о стандартных нестандартах вокруг нас. В каждом из нас живет гений. Главное – почувствовать, что ты талант. Рекомендую посмотреть этот фильм. Он научит чувствовать других людей и замечать их уникальность", – рассказывает Олег.

Фильм получил четыре Оскара, награду Золотой глобус и отмечен несколькими призами BAFTA. В основу сюжета положена жизнь реального человека – Джона Нэша (Рассел Кроу). Он имеет чрезвычайный ум. Джон видит математические закономерности в вещах, которым "нормальные" люди просто не придают значения.

Игры разума - актеры и роли

  • Рассел Кроу — Джон Нэш, гений математики;
  • Дженнифер Коннелли — Алисия Нэш, студентка Нэша;
  • Эд Харрис — Уильям Парчер, правительственный агент, работающий на Министерство обороны;
  • Пол Беттани — Чарльз Герман;
  • Адам Голдберг — Сол, друг Нэша из Принстонского университета;
  • Кристофер Пламмер — Роузен, доктор в психиатрической лечебнице;
  • Джош Лукас — Мартин Хэнсен, соперник Нэша из Принстона;
  • Джадд Хирш — Хелинжер, глава Принстонского математического отделения;
  • Энтони Рэпп — Бендер, друг Нэша из Принстонского университета;
  • Вивьен Кардоун — Марси, племянница Чарльза;
  • Джейсон Грэй-Стэнфорд — Эйнсли Нильсон, профессор шифрования;

Фильм Игры разума Рона Ховарда с Расселом Кроу получили 11 киноград, но вызвал бурные споры о соответствии бьайоптика с оригинальной историей. Однако, отзывы были положительными, и фильм набрал и держит высокую популярность в рейтингах и топах.

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