Фильмы для настоящих мужчин: ТОП-3 от Олега Кензова

Эксперт проекта Кохання на виживання психолог и холостяк Олег Кензов рассказал о своих любимых фильмах.
Для многих мужчин важно иногда отвлечься от ежедневных дел и посмотреть хороший фильм. Главное, чтобы он помог отдохнуть и наполниться новыми идеями. Певец и ведущий проекта Кохання на виживання Олег Кензов делится своим списком любимых фильмов. Говорит, что часто их пересматривает.
"Рекомендую фильмы, которые помогут не только скрасить вечер, но и получить правильный настрой для будущих свершений", – говорит эксперт шоу об отношениях, которое показывает Новый канал.
Гладиатор 2000
Гладиатор – американо-британский исторический боевик
"Обожаю этот фильм за невероятную историю настоящего воина. За путь Максимуса, его поражения, победы и стремления. А еще в фильме показана человечность и жестокость людей в те времена", – говорит Олег.
Фильм был сразу же принят критиками и зрителями, заслужил положительные отзывы, получил пять премий Оскар и множество других престижных номинаций и наград. Сюжет разворачивается во времена великой Римской империи. Лучший имперский полководец Максимус ведет войска в кровавый бой против немцев. Легионы воинов обожают бесстрашного непобедимого полководца, а враги в страхе бросаются бежать, видя его в бою.
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Гладиатор - актеры и роли
- Рассел Кроу — Максимус;
- Хоакин Феникс — Коммод;
- Конни Нильсен — Луцилла;
- Джимон Хонсу — Джуба;
- Оливер Рид — Проксимо;
- Дерек Джейкоби — сенатор Гракх;
- Ричард Харрис — Марк Аврелий;
- Спенсер Трит Кларк — Луций;
- Томми Флэнаган — Цицерон;
- Томас Арана — генерал преторианцев Квинт;
- Джон Шрапнел — сенатор Гай;
- Дэвид Скофилд — сенатор Фалко;
- Ральф Мёллер — Хаген;
- Свен-Оле Торсен — Тигр Галльский;
- Дэвид Хеммингс — Кассий;
Фильм Ридли Скотта входит в топ-250 лучших по версии IMDB, он получил 22 кинопремии (5 оскаров), и осталось еще много номинаций, и набрал 457,6 миллионов при бюджете 106 миллионов.
Интерстеллар 2014
Интерстеллар – научная фантастика
"Фильм об измерении времени, в котором мы все живем. Лента учит быть чуткими и внимательными к своей интуиции. Ведь она даст правильные ответы на все вопросы, которые они идут от самого сердца", – рассказывает певец и психолог.
Недалекое будущее. Падение концентрации кислорода в атмосфере Земли приводит к резкому ухудшению климата, из-за чего человечеству грозит неминуемая гибель. Надеясь отыскать во Вселенной пригодную для жизни планету, NASA разработало секретный проект "Лазарь".
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Интерстеллар - актеры и роли
- Мэттью Макконахи — Купер;
- Энн Хэтэуэй — Амелия Брэнд;
- Дэвид Гяси — Ромилли;
- Уэс Бентли — Дойл;
- Билл Ирвин — ТАРС (голос);
- Джош Стюарт — КЕЙС (голос);
- Мэтт Дэймон — доктор Манн;
- Маккензи Фой — дочь Купера Мерф в возрасте 10 лет;
- Джессика Честейн — Мерф;
- Эллен Берстин — Мерф в старости;
- Тимоти Шаламе — сын Купера Том в возрасте 15 лет;
- Кейси Аффлек — Том;
- Майкл Кейн — профессор Брэнд;
- Джон Литгоу — тесть Купера Дональд;
- Тофер Грейс — врач, друг Мерф Гетти;
- Дэвид Ойелоуо — директор школы;
- Уильям Дивэйн — сотрудник НАСА Уильямс;
- Элиес Габел — администратор;
- Лиа Кэрнс — Лоис жена Тома;
- Коллетт Вульф — мисс Келли;
Фильм Кристофера Нолана при 165 миллионах набрал 677,4 миллионов, получил 8 наград и 16 номинаций на кинопремиях.
Игры разума 2001
Игры разума – биографическая драма, 2001 год
"Лента о стандартных нестандартах вокруг нас. В каждом из нас живет гений. Главное – почувствовать, что ты талант. Рекомендую посмотреть этот фильм. Он научит чувствовать других людей и замечать их уникальность", – рассказывает Олег.
Фильм получил четыре Оскара, награду Золотой глобус и отмечен несколькими призами BAFTA. В основу сюжета положена жизнь реального человека – Джона Нэша (Рассел Кроу). Он имеет чрезвычайный ум. Джон видит математические закономерности в вещах, которым "нормальные" люди просто не придают значения.
Игры разума - актеры и роли
- Рассел Кроу — Джон Нэш, гений математики;
- Дженнифер Коннелли — Алисия Нэш, студентка Нэша;
- Эд Харрис — Уильям Парчер, правительственный агент, работающий на Министерство обороны;
- Пол Беттани — Чарльз Герман;
- Адам Голдберг — Сол, друг Нэша из Принстонского университета;
- Кристофер Пламмер — Роузен, доктор в психиатрической лечебнице;
- Джош Лукас — Мартин Хэнсен, соперник Нэша из Принстона;
- Джадд Хирш — Хелинжер, глава Принстонского математического отделения;
- Энтони Рэпп — Бендер, друг Нэша из Принстонского университета;
- Вивьен Кардоун — Марси, племянница Чарльза;
- Джейсон Грэй-Стэнфорд — Эйнсли Нильсон, профессор шифрования;
Фильм Игры разума Рона Ховарда с Расселом Кроу получили 11 киноград, но вызвал бурные споры о соответствии бьайоптика с оригинальной историей. Однако, отзывы были положительными, и фильм набрал и держит высокую популярность в рейтингах и топах.