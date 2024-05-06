Искушение Большим шлемом: рецензия на фильм "Соперники"

В украинском прокате идет новая работа режиссера "Зови меня своим именем" - дерзкая спортивная драма "Соперники" (Challengers) с Зендайей в главной роли.

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кадр из фильма "Соперники" / Warner Bros. Pictures

У популярного теннисиста Арта Дональдсона (Майк Фейст) внезапно забуксовала карьера - причем как раз перед турниром Большого шлема. Он потерял уверенность и начал проигрывать. Это, естественно, не устраивает, его госпожу супругу и менеджера - амбициозную Ташу Дункан (Зендайя). Она бормочет про себя что-то вроде "Соберись, тряпка" и, чтобы благоверный снова обрел уверенность в себе, записывает его участником на мелкий турнир серии Challenger (то есть достаточно низкого уровня). Но, оказывается, что в этом же турнире участвует Патрик Цвейг (Джош О'Коннор) - когда-то очень перспективный теннисист, который сейчас находится практически на дне - и рейтинга ATP, и жизни. Но, самое главное, когда-то он был лучшим другом Арта, и был не только успешнее его на корте, но и в постели - и крутил роман как раз с перспективной теннисисткой Ташей. В общем, лихо закручен сюжет.

Зендая, которая, как и многие в Голливуде, начинала карьеру с диснеевского развлекательного теле- и киномыла, уже в который раз показывает, как актрисе важно иметь грамотный менеджмент и деловую хватку. Конечно, без участия в больших франшизах (типа "Человека-Паука") и громких блокбастерах (типа "Дюны") не обойтись, но потом уже можно будет самой уходить в продюсерство и подбирать проекты под себя. Из громких примеров - такой путь недавно проделали Эмма Стоун и Марго Робби. И вот пришел черед Зендайи и "Соперников".

Надо сказать, что режиссер был выбран подходящий - итальянец Лука Гуаданьино уже давно сделал себе репутацию в арт-мейнстриме (шутка ли - в его "Зови меня своим именем" Тимоти Шаламе "гонял лысого" задолго до всякой "Дюны 2"). И его фильмы охотно берут и в мультиплексы, и на престижные фестивали (собственно, если бы не забастовки в Голливуде, "Соперники" бы открыли прошлогодний киносмотр в Венеции).

Надо сказать, что Гуаданьино справился со своей работой превосходно - фильм одновременно и манит, и дурманит, и обманывает ожидания зрителей. Впрочем, решение преподнести "Соперников" публике в рекламных материалах как то ли эротическую мелодраму в духе, скажем, "Мечтателей" Бернардо Бертолуччи, то ли даже спортивную драму по типу "Персонального рекорда" Роберта Тауна - явно принимал не режиссер, а маркетинговый отдел.

А на самом деле фильм куда как ближе к каким-нибудь в меру дурацким, в меру пошлым комедиям 2000-х типа "Лезвий славы" или даже "Суперперцев". И вообще кино вышло довольно камерным - и вообще построено по классической трехактной пьесовой системе. Персонажей по-большому счету, всего три, а декорации не балуют разнообразием - действие развивается либо на кортах, либо в гостиницах.

Благо, что между Зендайей, Файстом и О'Коннором сложилась хорошая химия - и каждый ведет свою партию уверенно, не забивая партнеров. Немного жаль, конечно, что харизматика Файста (широкая публика может его знать по недавнему спилберговскому ремейку "Вестсайдской истории") Гуаданьино заставил играть нарочито блекло и скучно, но сценарно этот ход хорошо обусловлен. Зендая хорошо играет жесткую и амбициозную даму, которая свои мечты о спорте воплощает через мужа (и готова ради успеха буквально на все). Ну а у О'Коннора роль чисто внешне самая выгодная - этакого обаятельного гада и прелестного неунывающего неудачника.

Нельзя не похвалить и работу постоянного оператора Гуаданьино - тайского спеца Сайомбху Мукдипрома, который наверняка провел немало бессонных ночей, но придумал множество необычных ракурсов для показа теннисного матча - эта благородная игра еще никогда не бывала на экране такой зрелищной.

И, конечно же - музыка. Прекрасной идеей режиссера было продолжить сотрудничество с оскароносным тандемом Трента Резнора и Аттикуса Росса (с ними он сработался на предыдущем проекте - людоедской мелодраме "Целиком и полностью" с тем же Шаламе). Саундтрек тут, пожалуй, даже что и отдельный персонаж - благо, он сведен так, что порой заглушает диалоги героев. При том, что Резнор с Россом сочинили очень яркую и экспрессивную электронную музыку, которая местами довольно безжалостно вгоняет "девятидюймовые гвозди" в стиле техно и хаус в уши зрителю.

Подытоживая, скажем, что "Соперники" - получились хорошим, дерзким, наглым и красочным фильмом. И насмотренные люди, думается, с удовольствием с ним ознакомятся, и обычные посетители мультиплексов должны глянуть не без интереса.

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