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"Истории Украины: восстановление правды" - на 1+1 Украина стартуют вечера документальных фильмов

Анна Подгорная
20 апреля 2023, 14:02 обновлено 20 апреля, 14:02
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Авторы раскроют правду об украинской истории, которую веками фабриковали в стране-агрессоре.
Истории Украины: восстановление правды
Аким Галимов представляет вечера документального кино "Истории Украины: восстановление правды" / Пресс-служба

В эту субботу, 22 апреля, в 23:20 на 1+1 Украина стартуют вечера документального кино под названием "Истории Украины: восстановление правды". Украинские зрители смогут увидеть документальные ленты авторства журналистов и творческих команд телеканала 1+1 Украина, которые развенчают российские исторические мифы о нашем государстве и помогут усвоить уроки прошлого, чтобы не повторять ошибки в будущем.

"Интерес к истории сейчас бешеный. Всегда во время больших потрясений, которые переживает нация или страна, возникает потребность заполнить существующие пробелы в знаниях. У нас это несомненно история, поэтому спрос на документальные исторические фильмы не спадает . Например, нам как стране критически не хватало знаний об истории 20 века. Проблемы, которые мы переживали уже в независимой Украине, в определенной степени базировались на безумной ностальгии по Советскому Союзу. Люди вспоминали его через призму насаженных мифов о стабильности и лучшем мороженом, но забывали, что на самом деле стояло за этим. Они просто жили в плену определенных мифов. Наша деятельность как раз направлена на развенчание советских мифов и возвращение украинцам настоящей истории", - поделился Аким Галимов сегодня в эфире Сніданку з 1+1.

В эту субботу первой покажут серию исторических фильмов "Украина. Возвращение своей истории". Фильм призван развенчать исторические манипуляции и российскую пропаганду, которая оправдывает их имперские амбиции и агрессию.

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Команда фильма "Украина. Возвращение своей истории" по костям из саркофага в Софии Киевской восстановила внешность жены Ярослава Мудрого, шведской принцессы Ингигерды, которую русские священнослужители называют своей святой. Кроме того, авторы фильма с помощью новейших технологий воссоздали истинное лицо гетмана Ивана Мазепы, изображение которого было запрещено Петром и после заключения союза со Швецией. Также они объяснили, зачем было фальсифицировать портреты гетмана и почему он попал под анафему Московского патриархата и до сих пор остается под ней. Зрители узнают, что показали ДНК анализы останков потомков Ярослава Мудрого.

Над проектом работали более 20 известных ученых из разных стран мира: историки, археологи, криминалисты, искусствоведы, антропологи, литературоведы. Сейчас, как никогда, важно вернуть правдивую историю нашего государства и показать непрерывность его развития со времен Киевской Руси.

Смотрите фильм "Украина. Возвращение своей истории" 22 апреля в 23:20 на телеканале 1+1 Украина и новые документальные фильмы - каждую субботу.

Напомним, впервые документальный исторический фильм "Украина. Возвращение своей истории" телеканала 1+1 вышел на экраны в 2016 году. После этого состоялась премьера еще 4 частей. Сейчас команда проекта работает над короткометражными роликами об истории Украины "Реальная история", которые продолжают противодействовать российской исторической пропаганде. YouTube-канал "Реальная история" за несколько месяцев вошел в ТОП-10 украинских исторических блогов.

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