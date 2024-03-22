Какие фильмы ужасов основаны на реальных событиях: самые страшные жизненные хорроры

Если вам сильно страшно во время просмотра фильма ужасов, то чтобы успокоится, вы вероятно повторяли себе под нос фразу, что это просто кино. Но что происходит, когда фильм — это не просто фильм? Что, если то, что вы смотрите, — это кошмар, который действительно случился в жизни?
Возможно, вы затем попытаетесь сказать себе, что в Голливуде фраза "основано на реальных событиях" часто означает, что режиссер взял маленькое зернышко правды и "разогревал его в микроволновой печи", пока оно не превратилось в кусок кинематографического попкорна, далекий от реальной реальности.
Но хотя это предположение обычно верно, однако это не всегда так. В этих 5 ужасающих фильмах, вдохновленных реальными событиями, детали могут быть изменены для достижения кинематографического эффекта, но истории остаются достаточно близкими к реальным происшествиям.
1. Зодиак 2007
Любой, у кого есть мимолетный интерес к настоящим преступлениям, знаком с Зодиаком-убийцей, который терроризировал Сан-Франциско серией до сих пор нераскрытых убийств в 1960-х годах. Но леденящий душу шедевр Дэвида Финчера посвящен не столько убийствам (хотя некоторые из них он воспроизводит с пугающими подробностями), сколько кроличьей норе, которую убийца открыл с помощью сводящих с ума загадок и закодированных сообщений, которые он распространил через прессу.
2. Заклятие 2013
Эд и Лоррейн Уоррены были полуизвестными исследователями паранормальных явлений до того, как режиссер Джеймс Ван решил превратить их самое известное дело в фильм о доме с привидениями и сделал их, пожалуй, самыми известными охотниками за привидениями в мире.
Так называемая "Заклинающая вселенная" теперь развивалась в нескольких направлениях, включая фильмы об Аннабель. Но первый фильм черпает вдохновение непосредственно из рассказа Уорренов о расследовании сверхъестественной активности в разрушающемся фермерском доме в Род-Айленде еще в 1971 году.
3. Эксперимент "Повиновение" 2012
Инцидент, который вдохновил на создание этого инди-триллера, не закончился смертью или кровопролитием, но, тем не менее, он вызывает глубокую тревогу. Фильм Крэйга Зобеля "Эксперимент "Повиновение", в котором по указанию голоса из телефонной трубки сотрудники фаст-фуда задерживают, раздевают, обыскивают и насилуют юную продавщицу гамбургеров, основан на реальных событиях. Именно так – во множественном числе.
4. Открытая вода 2007
Кажется, это один из тех сценариев, которые ваше подсознание всегда генерирует в тот самый момент, когда вы еще не засыпаете: разве не было бы абсолютно отстойно заняться подводным плаванием и оказаться одним посреди океана? Американцы Том и Эйлин Лонерган пережили этот кошмар в 1998 году, когда лодка, доставлявшая туристов исследовать Большой Барьерный риф, случайно ушла без них. Упс! Как долго они на самом деле "прожили", неясно — их тела так и не были найдены. Но у режиссера Криса Кентиса есть представление о том, что с ними произошло, и речь идет об орде голодных акул. Кентис снимал кино в реальном океане с использованием настоящих акул.
5. Шесть демонов Эмили Роуз
В ультрарелигиозных кругах экзорцизм, конечно, вполне реальная и не устаревшая практика – даже "Экзорцист" был во многом основан на реальном происшествии – но "Шесть демонов Эмили Роуз" более конкретен. В 1975 году у молодой немки по имени Аннелиз Мишель начались судороги и галлюцинации. По настоянию ее родителей-католиков два местных священника инициировали десятки обрядов изгнания нечистой силы, пока она в конце концов не умерла от недоедания. Затем ее родителям было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.
Режиссер Скотт Дерриксон сочетает эти факты с щедрой примесью художественной литературы, создавая интересную смесь психологического триллера, демонического ужаса и судебной драмы.
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