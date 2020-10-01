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Когда старина не отваливается - рецензия на боевик Авангард с Джеки Чаном

1 октября 2020, 13:50

В прокат вышел комедийный боевик с легендой жанра в главной роли - Джеки Чаном.

Джеки Чан
Джеки Чан / Киномания

В Великобритании группа наемников с пафосным названием Арктические волки (потому, видимо, назвались так, что прилагательное "ночные" уже занято кремлевскими байкерами) похищает бизнесмена-китайца и требует, чтобы тот отдал подло утаенные им деньги убитого арабского террориста. Но бизнесмена спасают два молодых поджарых китайца из элитного охранного агентства Авангард, попутно знатно надавав по соплям наемникам. Те зализывают раны и решают добиться своего, похитив его инфантильную красавицу-дочку – она как раз борется за права львов в желтой жаркой Африке. Охранники во главе с мудрым начальником (Джеки Чан), естественно, категорически против и выходят на тропу войны.

Вряд ли из числа нынешних 30-летних и старше мужчин найдется много тех, кто в детстве, не отрывая глаз от экрана телевизора и с замиранием сердца смотрел - как крепыш-азиат упругим мячиком скачет, совершает невероятные трюки и борется с врагами. И, в общем-то, любую потасовку может сделать не только максимально зрелищной, но и очень смешной.

Потому сейчас особенно отрадно видеть, что и в 2020-м Джеки Чан не только может, но активно (правда, с нужной долей степенности – чтобы не отвалилась) трясет стариной в очередном комедийном боевике. В силу возраста, конечно (актеру уже 66 годков – так-то), и ломаного-переломаного за полвека карьеры тела основной экшен отдан на откуп молодой шпане (всей, как на подбор – красивой и спортивной), а Чан боевые эпизоды чередует со расхаживанием в кадре разодетым в духе "Я же человек – костюмчик-троечка".

В целом, создатели фильма (в первую очередь – давний соратник Чана режиссер Стенли Тун) держат руку на пульсе современных голливудских боевиков и стараются соответствовать – в той мере, насколько позволяет бюджет. Из очевидных референсов – Миссия невыполнима и Форсаж. Все блестит-сверкает, картинка сочная, различные умеренно экзотические локации сменяют одна другую.

Из явных недостатков – местами сильный перекос в нарисованные на компьютере задники, взрывы и разрушения. Но, что поделать – пока китайский кинематограф в плане трат никак не может соревноваться с голливудской ярмаркой тщеславия.

Подытоживая – фильм получался на удивление отличный. Он должен старым фанатам понравиться (которые помнят Чана еще со времен Доспехов Бога) и просто посетителей мультиплексов развлечет отменно.

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Авангард (2020)

Продолжительность: 108 минут

Жанр: боевик, комедия

Режиссер: Стэнли Тун (Первый удар)

В ролях: Джеки Чан (трилогия Доспехи Бога, трилогия Час пик, Шанхайский полдень), Ян Ян, Мия Муци, Ай Лунь, Чжу Чжентин, Саид Будрио

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