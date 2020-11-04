Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон: дата выхода, тизер и как смотреть

Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон / Netflix

На экраны выходит финал сериала Леденящие душу приключения Сабрины. 4 сезон выйдет заразом в один день, это вторая часть сюжетной арки с 3 сезоном, и в оригинале называется Леденящие душу приключения Сабрины 4 часть.

Когда смотреть Леденящие душу приключения Сабрины 4, каким будет сюжет, и кто из актеров вернется на экраны - рассказываем в нашем материале

Шоуранером сериала на все время остается Роберто Агирре-Сакаса, который занимался всеми 36 эпизодами.

Однако, на фоне карантина из-за коронавируса сериал решили завершить на 4 сезоне. Не исключено, что съемки сериала выходят весьма сложными и дорогими для Netflix в условиях карантина.

Как известно, за метафорической борьбой с Дьяволом основной сюжетной линией сериала остается борьбе женщины з патриархатом за свободу быть собой.

Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон - сюжет

В 3 сезоне Сабрина вместо того, чтобы дать себе умереть в одной из петель времени, спасла себя, и получила двойника - теперь это позволяет ей наконец решить свою принадлежность к двум мирам и не разрываться на две части.

Но с другой стороны, хоть Дьявол и на привязи, Сабрина своим поступком натворила ужасных проблем, последствия которых начались еще в финале 3 сезона.Читайте такжеЛеденящие душу приключения Сабрины - 4 сезон будет последним

4 сезон должен компенсировать все ужасы. По информации от актеров и создателей - сериал будет потрясающим, и будет держать в напряжении. 12 серий 4 сезона Леденящие душу приключения Сабрины выйдут 31 декабря.

Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон - актеры и роли

Кирнан Шипка

Росс Линч

Люси Дэвис

Шанс Пердомо

Мишель Гомес

Джаз Синклер

Тати Габриэль

Аделина Рудольф

Ричард Койл

Миранда Отто

Эбигейл Коуэн

Лахлан Уотсон

Гэвин Лэзервуд

Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон трейлер на Netflix:

Все серии Леденящие душу приключения Сабрины можно будет посмотреть онлайн на Netflix за один день в Новый Год.