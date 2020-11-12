Милли Бобби Браун из Очень странных дел снимает фильм с собой в главной роли

Милли Бобби Браун / Instagram

16-летняя Милли Бобби Браун стала продюсером фильм Девица, который снимает Netflix. Девица будет снова исполнять главную роль в фильме, и войдет в список самых молодых продюсерок.

Netflix уже начал разработку фэнтезийного фильма Damsel с Милли Бобби Браун, пишет Deadline.

Милли Бобби Браун сыграет главную роль и будет исполнительным продюсером Девицы, которую снимет номинированный на Оскар испанский режиссер Хуан Карлос Фреснадильо по сценарию Дэна Мазо.

Джо Рот и Джефф Киршенбаум будут продюсерами фильма, в то время как исполнительными продюсерами вместе с Брауном являются Мазо, Зак Рот и Крис Кастальди.Читайте такжеОчень странные дела 4 сезон: дата выхода и актеры сериала

Фильм Damsel (Девица) - сюжет

По сюжету Милли Бобби Браун продолжит борьбу с мужчинами и их угнетением женщин став принцессой Элоди, которая думала, что ее отдают замуж за принца. Netflix хранит официальный синопсис в секрете, но источники говорят, что история рассказывает о молодой принцессе, которая выходит замуж за конкурирующее королевство и сразу же оказывается в опасности, когда выясняется, что в ее новом доме есть неприятный маленький секрет - во время сезона сбора урожая, королевство жертвует своих принцесс голодному дракону.

Браун сыграет принцессу Элоди, чья невинность уступает место жестокому воительному духу, когда она обнаруживает, что сражается с драконом, который хочет ее убить.

Пока что не раскрывается дата дата выхода фильма Damsel (Девица).

Напомним, что фильм Энола Холмс, который снимали с нарушением авторских прав, за первую неделю просмотра на Netflix получил почти 1,17 миллиарда минут просмотра. Таким образом, 121-минутный фильм был воспроизведен примерно в 9,63 миллиона просмотров, что стало рекордом по просмотрам за неделю для оригинальных фильмов Netflix.