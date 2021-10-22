"Мое сердце разбито": Алек Болдуин впервые прокомментировал убийство украинки на съемках "Ржавчины"

Алек Болдуин сразу после трагедии / Соцсети

Голливудский актер Алек Болдуин, который случайно убил на съемочной площадке фильма "Ржавчина" украинку - оператора Галину Хатчинс, впервые высказался о трагедии.

Кинозвезда заявил, что его сердце разбито, однако он сотрудничает с правоохранителями, пытаясь выяснить все детали произошедшего.

Соответствующее заявление появилось в пятницу, 22 октября, на странице актера в Twitter. После этого, он удалил из соцсетей все фото со съемок.

"Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс – жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия", – написал Болдуин.

Также Алек добавил, что держит связь с мужем погибшей и оказывает ему и семье Галины поддержку.

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"Мое сердце разбито за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину", – добавил Болдуин.

Отметим, что практически сразу после инцидента в Сети появились первые фото Болдуина, на которых он запечатлен плачущим.

Между тем, в СМИ появилась информация о револьвере. Как пишет The Daily Beast, в пистолете была одна боевая пуля.

Однако в производственной компании фильма утверждают, что пистолет все-таки был с холостыми патронами и вообще, что он не был боевым, а пуля, предположительно, разорвалась в стволе и таким образом разлетевшимися осколками ранило 42-летнего оператора Галину Хатчинс, которая позже скончалась в больнице, и 48-летнего режиссера Джоэла Соуза, которого уже выписали из больницы.

Также по информации Deadline, продюсерская компания Rust Movies Productions LLC опубликовала заявление о произошедшем.

"Сотрудники компании оказывают полное содействие расследованию, которое проводит полиция. Членам съемочной группы обеспечат помощь психологов", - сказано в заявлении.

Трагедию прокомментировали и сами актеры "Ржавчины". По их словам, ситуация сильно потрясла всю группу.

О ситуации с участием погибшей украинки Галины Хатчинс высказались и в МИД Украины.

Галина Хатчинс скончалась в больнице

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии изданию УНИАН, заявил, что у Хатчинс действительно было украинское гражданство и отметил, что генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства трагедии, а также устанавливает связь с родными убитой, чтобы оказать им необходимую консульскую и правовую помощи.

Напомним, Галина Хатчинс родилась в Украине и окончила Киевский национальный университет по специальности журналист. Вскоре она переехала в США и прошла курсы в кинематографа. На ее счету работа над фильмами "Заклятый враг", "Blindfire" и "Дорогуша".

Галина была замужем за Метью Хатчинсом и у нее есть восьмилетний сын Андрос.