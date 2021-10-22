УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

"Мое сердце разбито": Алек Болдуин впервые прокомментировал убийство украинки на съемках "Ржавчины"

22 октября 2021, 22:49
Прослушать новость
Остановить

Актеру не предъявлено обвинений. Он сотрудничает с полицией и пытается выяснить, как все произошло на самом деле.

Алек Болдуин сразу после трагедии / Соцсети

Голливудский актер Алек Болдуин, который случайно убил на съемочной площадке фильма "Ржавчина" украинку - оператора Галину Хатчинс, впервые высказался о трагедии.

Кинозвезда заявил, что его сердце разбито, однако он сотрудничает с правоохранителями, пытаясь выяснить все детали произошедшего.

Соответствующее заявление появилось в пятницу, 22 октября, на странице актера в Twitter. После этого, он удалил из соцсетей все фото со съемок.

"Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс – жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия", – написал Болдуин.

Также Алек добавил, что держит связь с мужем погибшей и оказывает ему и семье Галины поддержку.

Реклама

"Мое сердце разбито за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину", – добавил Болдуин.

Отметим, что практически сразу после инцидента в Сети появились первые фото Болдуина, на которых он запечатлен плачущим.

Между тем, в СМИ появилась информация о револьвере. Как пишет The Daily Beast, в пистолете была одна боевая пуля.

Однако в производственной компании фильма утверждают, что пистолет все-таки был с холостыми патронами и вообще, что он не был боевым, а пуля, предположительно, разорвалась в стволе и таким образом разлетевшимися осколками ранило 42-летнего оператора Галину Хатчинс, которая позже скончалась в больнице, и 48-летнего режиссера Джоэла Соуза, которого уже выписали из больницы.

Также по информации Deadline, продюсерская компания Rust Movies Productions LLC опубликовала заявление о произошедшем.

"Сотрудники компании оказывают полное содействие расследованию, которое проводит полиция. Членам съемочной группы обеспечат помощь психологов", - сказано в заявлении.

Трагедию прокомментировали и сами актеры "Ржавчины". По их словам, ситуация сильно потрясла всю группу.

О ситуации с участием погибшей украинки Галины Хатчинс высказались и в МИД Украины.

Галина Хатчинс скончалась в больнице

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии изданию УНИАН, заявил, что у Хатчинс действительно было украинское гражданство и отметил, что генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства трагедии, а также устанавливает связь с родными убитой, чтобы оказать им необходимую консульскую и правовую помощи.

Напомним, Галина Хатчинс родилась в Украине и окончила Киевский национальный университет по специальности журналист. Вскоре она переехала в США и прошла курсы в кинематографа. На ее счету работа над фильмами "Заклятый враг", "Blindfire" и "Дорогуша".

Галина была замужем за Метью Хатчинсом и у нее есть восьмилетний сын Андрос.

viber
новости США Алек Болдуин убийство
Сейчас вы просматриваете новость «"Мое сердце разбито": Алек Болдуин впервые прокомментировал убийство украинки на съемках "Ржавчины"». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В них верят даже богачи: названы три вещи, которые привлекают в дом богатствоВ них верят даже богачи: названы три вещи, которые привлекают в дом богатство Абсолютно голые актрисы Женского квартала в одних туфлях рассказали о важной проблемеАбсолютно голые актрисы Женского квартала в одних туфлях рассказали о важной проблеме "Мы готовы применить оружие": в Германии обратились к НАТО и резко пригрозили России ударом"Мы готовы применить оружие": в Германии обратились к НАТО и резко пригрозили России ударом День повара в Украине: душевные поздравления и прикольные картинки к праздникуДень повара в Украине: душевные поздравления и прикольные картинки к празднику В ноябре придет зима: синоптики рассказали, когда Украину завалит снегомВ ноябре придет зима: синоптики рассказали, когда Украину завалит снегом

Последние новости

23:32

Врачи назвали самое полезное вино и оптимальную дозу

23:10

Украина входит в пик пандемии: в СНБО спрогнозировали число жертв от COVID-19 в сутки Видео

22:49

"Мое сердце разбито": Алек Болдуин впервые прокомментировал убийство украинки на съемках "Ржавчины" Видео

22:44

Надвигается мощный циклон: погода "напугает" украинцев внезапным похолоданием

22:27

В Херсоне школьник систематически издевался над детьми и учителями

Реклама
21:59

Десятилетний ребенок во время тихого часа в онкобольнице выстрелил себе в голову из травмата Видео

21:56

Кулеба назвал главное условие добрососедских отношений с Путиным

21:37

Европе зимой грозят огромные убытки: Зеленский призвал решить газовый кризис и предложил РФ сделку

21:18

В центре города открылась новая локация Intense Project: караоке, ночной клуб и ресторан-терраса новости компании

21:06

Громкий скандал: из Косово срочно высылают российских дипломатов

20:50

Все идут на каникулы: Данилов потребовал от МОН всеобщего "отдыха" Видео

20:38

Украина крушит газовый кризис в ЕС: Киев по своей ГТС готов поставить Европе 55 млрд кубометров газа Видео

20:17

Известный диетолог рассказала, каким должен быть идеальный ужин

20:08

Данилов рассказал, когда Кабмин решит вопрос с поставками газа

19:59

Дети Луцка играют в "Игру в кальмара": малыши "убивают" друг друга "выстрелами" Видео

19:47

У Порошенко есть шансы, пока народ не поймет, что он возвращается мнение

19:36

"Убегали и натравливали собак": жители Ровенщины шокировали медиков дикостью

19:23

У Зеленского нашли замену министру обороны

19:15

Нет прививки от COVID – попал под локдаун: у Кличко заявили об условии по жесткому карантину в Киеве Видео

19:11

Экс-жена Позитива показала мокрые "булочки" в крошечном бикини

Реклама
18:55

Зеленский выдвинул обвинение России из-за газового кризиса Видео

18:28

Зеленского призвали вмешаться в поставки газа бюджетным организациям

18:18

Умер Народный артист Украины, "прадедушка украинского балета"

18:05

Приметы на 23 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

17:56

В Хмельницкой области пенсионерка в собственном доме потеряла сознание от переохлаждения

17:48

Облако вулкана из Испании над Украиной: в Укргидрометцентре оценили опасность для людей Видео

17:38

К чему снятся духи: толкование известных сонников

17:26

"Большая стройка": для Полтавской областной службы 103 построили подземный паркинг

17:15

Как записаться к врачу в helsi.me – регистрация и пошаговая инструкция Видео

17:07

Аваков заболел коронавирусом: как себя чувствует экс-министр МВД

17:00

Бюджетные и религиозные организации могут остаться без газа – нардеп Кучеренко

16:57

Звездный актер Сватов не появится в седьмом, финальном сезоне сериала

16:48

Чтобы в СИЗО не было пандемии: Малюська "подарил" заключенным телефоны и Интернет

16:36

Когда включат отопление в Киеве 2021-2022: даты, тарифы и субсидия Видео

16:16

Хорошее начало: в Москве обрушился кусок Кремля (видео) Видео

16:09

Локдаун в Украине и красные зоны: в Минздраве назвали сценарий по карантину в стране Видео

15:33

"Это просто конвейер для трупов": крик души врача ковидной больницы поразил сеть Видео

15:18

Шантаж Путина из-за Северного потока-2: Кулеба призвал Европу нанести удар по трубе Газпрома Видео

15:15

Эксперты требуют определить понятия "экотерроризм" и "экорейдерство" на законодательном уровне

15:02

В Украине появится новый налог: кто и за что будет платить Видео

Реклама
15:02

Как сузить поры на лице: 5 продуктов-помощников, которые есть на каждой кухне

15:00

Гороскоп на 23 октября 2021 для всех знаков Зодиака: наглая ложь, досадные ошибки или секреты Видео

14:59

Леся Никитюк в ультраоблегающем комбинезоне засветила нового бойфренда на вечеринке

14:37

Новым главой Верховного Суда избрали Всеволода Князева: что о нем известно Видео

14:35

Врач назвал главную ошибку вакцинированных против коронавируса Видео

14:15

Путин и Лавров разразились обвинениями в адрес Украины: Россия срывает встречу в нормандском формате Видео

13:55

Мир Наизнанку Эквадор: известна дата премьеры нового сезона тревел-шоу Видео

13:50

Костюм на Хэллоуин по знаку зодиака: как нарядиться на вечеринку

13:44

Сезонный фактор и мигающая лампочка: почему Слуга народа теряет позиции мнение

13:39

"Метинвест" поставит 300 тонн кислорода больным COVID-19 в Киеве и Харьковской области

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять