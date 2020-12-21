Назвали ситкомы, которые спародировал сериал ВандаВижн

Не секрет уже, что сериал ВандаВижн повторяет мотивы знаменитых американских ситкмов и сериалов. Наконец, стало известно, каких именно.
Шоуранерка сериала ВандаВижн Жак Шаффер призналась, какие сериалы и ситкомы использовались во время съемок. Шаффер рассказала все во время интервью с журналом Emmy Magazine.
"Я знала, что они оба были искренними. Затем вы объедините это с миром ситкома, который на первый взгляд фальшивый и нелепый. Но когда вы вглядываетесь в нее, то видите спокойную и запутанную, без единого понимания того, что такое дом, что такое семья и что это за страна, женщину. Итак, мы сохранили святость их отношений и придали им импульс. Это выходит далеко за рамки иронии", - прокомментировала она свою работу.Читайте такжеВандаВижн - дата выхода, актеры, сюжет и трейлер
Для сериала ВандаВижн использовались:
- "Я люблю Люси";
- "Три моих сына";
- "Отец знает лучше";
- "Приключения Оззи и Харриет";
- "Моя жена меня приворожила";
- "Шоу Дика Ван Дайка";
- "Друзья";
- "Студия 30";
- "Парки и зоны отдыха";
- "Полный дом"
Напомним, что сериал ВандаВижн выйдет 15 января 2020 на Disney+.
Автор: Александр Галаджий