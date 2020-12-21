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Назвали ситкомы, которые спародировал сериал ВандаВижн

21 декабря 2020, 12:21

Не секрет уже, что сериал ВандаВижн повторяет мотивы знаменитых американских ситкмов и сериалов. Наконец, стало известно, каких именно.

ВандаВижн 2021
ВандаВижн 2021 / кадр из трейлера

Шоуранерка сериала ВандаВижн Жак Шаффер призналась, какие сериалы и ситкомы использовались во время съемок. Шаффер рассказала все во время интервью с журналом Emmy Magazine.

"Я знала, что они оба были искренними. Затем вы объедините это с миром ситкома, который на первый взгляд фальшивый и нелепый. Но когда вы вглядываетесь в нее, то видите спокойную и запутанную, без единого понимания того, что такое дом, что такое семья и что это за страна, женщину. Итак, мы сохранили святость их отношений и придали им импульс. Это выходит далеко за рамки иронии", - прокомментировала она свою работу.Читайте такжеВандаВижн - дата выхода, актеры, сюжет и трейлер

Для сериала ВандаВижн использовались:

  • "Я люблю Люси";
  • "Три моих сына";
  • "Отец знает лучше";
  • "Приключения Оззи и Харриет";
  • "Моя жена меня приворожила";
  • "Шоу Дика Ван Дайка";
  • "Друзья";
  • "Студия 30";
  • "Парки и зоны отдыха";
  • "Полный дом"

Напомним, что сериал ВандаВижн выйдет 15 января 2020 на Disney+.

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