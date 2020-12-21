Назвали ситкомы, которые спародировал сериал ВандаВижн

ВандаВижн 2021 / кадр из трейлера

Шоуранерка сериала ВандаВижн Жак Шаффер призналась, какие сериалы и ситкомы использовались во время съемок. Шаффер рассказала все во время интервью с журналом Emmy Magazine.

"Я знала, что они оба были искренними. Затем вы объедините это с миром ситкома, который на первый взгляд фальшивый и нелепый. Но когда вы вглядываетесь в нее, то видите спокойную и запутанную, без единого понимания того, что такое дом, что такое семья и что это за страна, женщину. Итак, мы сохранили святость их отношений и придали им импульс. Это выходит далеко за рамки иронии", - прокомментировала она свою работу.Читайте такжеВандаВижн - дата выхода, актеры, сюжет и трейлер

Для сериала ВандаВижн использовались:

"Я люблю Люси";

"Три моих сына";

"Отец знает лучше";

"Приключения Оззи и Харриет";

"Моя жена меня приворожила";

"Шоу Дика Ван Дайка";

"Друзья";

"Студия 30";

"Парки и зоны отдыха";

"Полный дом"

Напомним, что сериал ВандаВижн выйдет 15 января 2020 на Disney+.