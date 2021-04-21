Netflix объявил о провальном финансовом периоде

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Компания Netflix в традиционном квартальном отчете сообщила, что с начала карантина в мире в 2021 году впервые не был выполнен план, даже вопреки выходу нескольких популярных сериалов.

Как сообщает Variety, за первый квартал 2021 года Netflix набрал четыре миллиона подписчиков, в то время как по прогнозу ожидалось как минимум шесть.

В первом квартале компания сообщила о приросте чистых подписчиков в 3,98 миллиона. Это было ниже прогноза в 6 миллионов. Между тем, Netflix прогнозирует еще более низкий прирост в текущем квартале: он ожидает получить 1 миллион участников во втором квартале с примерно нулевым ростом в регионах США, Канады и Латинской Америки. По состоянию на конец марта у Netflix было 207,4 миллиона клиентов платного стриминга по всему миру.Читайте такжеNetflix заказал 3 сезона нового сериала, который побил все рекорды просмотров

В результате, акции Netflix упали более чем на 10% после закрытия торгов. Компания объявила, что ее совет директоров одобрил программу обратного выкупа акций на сумму 5 млрд долларов, начало которой запланировано на текущий квартал.

В руководстве Netflix говорят, что конкуренция с другими площадками не была причиной такого спада, хотя у сервиса, в отличие от HBO Max и Disney+, в начале 2021 года не было крупных премьер.

В 2021 году Netflix планирует потратить на 44% больше для съемок оригинальных сериалов - это 17 миллиардов долларов. Компания считает, что эксклюзивы притянут внимание подписчиков.

Однако показатели Netflix все равно превышают прогнозы Уолл-Стрит, и почти вдвое превышают результаты того же периода 2020 года. Прибыль Netflix за первый квартал составила 1,96 миллиарда долларов против 958 миллионов долларов в 2020 году.

Напомним, Netflix уволил главного героя из самого популярного сериала зимы.

До этого стало известно, что исполнительница главной роли покинула сериал по Ведьмаку.

Как известно, компания Netflix возлагает надежды на 2 сезон Ведьмака, премьера которого назначена на 2021 год.