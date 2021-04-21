УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Netflix объявил о провальном финансовом периоде

21 апреля 2021, 11:13

Телесервис Netflix впервые с 2020 года понес убытки из-за коронавируса.

Netflix
Netflix / Netflix

Компания Netflix в традиционном квартальном отчете сообщила, что с начала карантина в мире в 2021 году впервые не был выполнен план, даже вопреки выходу нескольких популярных сериалов.

Как сообщает Variety, за первый квартал 2021 года Netflix набрал четыре миллиона подписчиков, в то время как по прогнозу ожидалось как минимум шесть.

В первом квартале компания сообщила о приросте чистых подписчиков в 3,98 миллиона. Это было ниже прогноза в 6 миллионов. Между тем, Netflix прогнозирует еще более низкий прирост в текущем квартале: он ожидает получить 1 миллион участников во втором квартале с примерно нулевым ростом в регионах США, Канады и Латинской Америки. По состоянию на конец марта у Netflix было 207,4 миллиона клиентов платного стриминга по всему миру.Читайте такжеNetflix заказал 3 сезона нового сериала, который побил все рекорды просмотров

В результате, акции Netflix упали более чем на 10% после закрытия торгов. Компания объявила, что ее совет директоров одобрил программу обратного выкупа акций на сумму 5 млрд долларов, начало которой запланировано на текущий квартал.

В руководстве Netflix говорят, что конкуренция с другими площадками не была причиной такого спада, хотя у сервиса, в отличие от HBO Max и Disney+, в начале 2021 года не было крупных премьер.

В 2021 году Netflix планирует потратить на 44% больше для съемок оригинальных сериалов - это 17 миллиардов долларов. Компания считает, что эксклюзивы притянут внимание подписчиков.

Однако показатели Netflix все равно превышают прогнозы Уолл-Стрит, и почти вдвое превышают результаты того же периода 2020 года. Прибыль Netflix за первый квартал составила 1,96 миллиарда долларов против 958 миллионов долларов в 2020 году.

Напомним, Netflix уволил главного героя из самого популярного сериала зимы.

До этого стало известно, что исполнительница главной роли покинула сериал по Ведьмаку.

Как известно, компания Netflix возлагает надежды на 2 сезон Ведьмака, премьера которого назначена на 2021 год.

сериалы Netflix новости шоу бизнеса Netflix
Сейчас вы просматриваете новость «Netflix объявил о провальном финансовом периоде». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Комбуча: в чем ее опасность и как ее употреблять правильноКомбуча: в чем ее опасность и как ее употреблять правильно Украину ждет новый коронавирусный марафон, так как коллективного иммунитета достичь нереально – врач АмосоваУкраину ждет новый коронавирусный марафон, так как коллективного иммунитета достичь нереально – врач Амосова Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: выгодное предложение и скрытые ловушкиГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: выгодное предложение и скрытые ловушки Зеленский обратился к Путину и озвучил предложениеЗеленский обратился к Путину и озвучил предложение В Кремле есть три сценария вторжения в Украину: когда Путин раскроет картыВ Кремле есть три сценария вторжения в Украину: когда Путин раскроет карты

Последние новости

08:19
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
Реклама
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
Реклама
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
Реклама
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
17:27
Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять