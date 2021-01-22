НВО снимает сразу 5 приквелов к Игре престолов

Игра Престолов / кадр из сериала

Телеканал НВО готовит не 1 приквел, а сразу 5 - все будут рассказывать о событиях в мире Вестероса ДО событий Игры престолов.

Источники сообщают, что в дополнение к предстоящему сериалу-приквелу Дом Дракона, телеканал НВО рассчитывает дать зеленый свет и другим сериалам, которые происходят в мире Вестероса.

Один из них, о котором писало издание Variety , - это проект, основанный на "Dunk and Egg", и уже находится на ранней стадии разработки.

Роман писателя Джорджа Р. Р. Мартина повествуют о приключениях сира Дункана Высокого и молодого Эйгона V Таргариена и события происходят за 90 лет до событий сериала Игра Престолов.Читайте такжеДом Дракона - назвали актеров спин-оффа Игры престолов

Утверждается, что все остальные (около трех) сериалы будут сниматься не по романам Джорджа Мартина, а по произведениям других писателей, которые пишут про Вестерос или даже просто по удачном сценарии.

Среди прочих - сериал про Восстание Роберта - когда войну за Железный Трон вели Роберт Баратеон и Эддарт Старк.

Назвали также имя одного из кандидатов для создания нового сериала, с которым ведут переговоры - это Бруно Хеллер, создатель Рима, Менталиста и Готэма - все сериалы вышли "легендарными" в своих нишах.

Напомним, первоначально руководство НВО начало разрабатывать аж пять сериалов во вселенной, но в итоге оставили только два - Долгая ночь и Дом Дракона. Сериал Долгая ночь был отменен после пилотной серии.