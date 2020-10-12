Появился официальный трейлер экранизации Противостояние Стивена Кинга

Противостояние 2020 - график выхода серий / CBS

Сериал Противостояние - вольная интерпретация романа Противостояние Стивена Кинга выходит 17 декабря на телеканале CBS. Вместе с точной датой выхода в сети появилася также официальный трейлер сериала, который продемонстрировал, в чем сериал будет отличаться от книги.

Сериал Противостояние - долгожданная экранизация Противостояния Стивена Кинга, которое, как и большинство его романов было косвенно связано с Темной Башней. По сюжету на мир неожиданно обрушился вирус, выведенный в лабораториях, который почти моментально уничтожил человечество, оставив в живых единицы, которые получили иммунитет. Всех выживших через сны начала собирать матушка Абигейл - чтобы спасти человечество.Читайте такжеПротивостояние 2020 - дата выхода, актеры и фото персонажей

Некто Темный человек, который перекликается с образом Рэндаллом Флэггом и главным противником Ролланда из Темной башни, начал собирать под своим контролем всевозможных выживших отбросов общества, чтобы сокрушить общину Абигейл.

Концовку экранизации, которая будет отличаться от финала книги, написал сам Стивен Кинг. Но в этот раз в съемках ему не дали кресло продюсера, как в 4-серийном Противостоянии, и полет фантазии шоуранеров уже успел удивить в первом трейлере сериала.

Противостояние 2020 - актеры и роли

Джеймс Марсден - Стю Редман

Йован Адепо - Ларри Андервуд

Вупи Голдберг - Мамушка Эбигейл

Амбер Херд - Надин Кросс

Брэд Уильям Хенке - Том Каллен

Кэтрин Макнамара - Джули Лори

Даниэль Сунжата - Кобб

Оуэн Тиг - Гарольд Лаудер

Нат Вольф - Ллойд Хенрейд

Одесса Янг - Фрэнни Голдсмит

Генри Зага - Ник Андрос

Гордон Кормье - Джо

Оливия Ченг - Доктор Сильвия Вен

Николас Ли - Норрис

Арки Кандола - Бригадир

Александр Скарсгард - Рэндалл Флэгг

Сет Уиттакер

Противостояние 2020 - смотреть трейлер сериала на CВS:

Сериал из 10 серий будет выходить еженедельно на телеканале CBS с 17 декабря.

Противостояние 2020 - график выхода серий

1 серия - 17 декабря

2 серия - 24 декабря

3 серия - 31 декабря

4 серия - 7 января

5 серия - 14 января

6 серия - 21 января

7 серия - 28 января

8 серия - 4 февраля

9 серия - 11 февраля

10 серийя - 18 февраля

К слову, Стивен Кинг в своем твиттере репостнул ссылку на страницу сериала, и в комментариях многие фанаты заявили, что обожают роман, но отказываются смотреть сериал, потому что кто-то решил дать роль Надин Эмбер Херд. После скандала с Джонни Деппом актриса не пользуется популярностью у американской аудитории.