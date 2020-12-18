Появился ролик с описанием монстров из сериала Ведьмак

Ведьмак / Netflix

Телесервис Netflix опубликовал ролик, в котором показали несколько монстров из сериала, с которыми столкнулся Геральт. Авторы ориентировались при этом на игру - так что к книжной истории они имеют слабое отношение.

Кроме того, закадровый голос попытался провести параллели с реальными мифами и странными историями из прошлого, когда люди верили в существование существ.

Так, на видео можно узнать подробнее об одном из подвидов Василиска — летающего ящерообразного существа с острыми когтями и смертельным ядом.

Автор также рассказ о гулях, драконах и странном существе, на которое отряд попал в 6 серии.

Хирикка / netflix

Авторы рассказали о Хирикке, который так напугал Лютика. Эти монстры относятся к классу реликтов и находятся на грани вымирания, хотя особой опасности людям они не представляют - если только они не голодны - Это пытался донести Геральт в сериале.Читайте такжеВ Сеть попали промо кадры нового сезона Ведьмака на Netflix

Финал ролика намекает, что он не последний - больше будет в будущем.

Ведьмак - Бестиарий из сериала Часть 2 - смотреть видео:

Для тех, кто пропустил первую часть ролика - специально оставляем видео.

Ведьмак - Бестиарий из сериала Часть 1 - смотреть видео:

До этого в сеть попали кадры, на которых показали новую броню Геральта, а также, новый образ Цири из второго сезона.