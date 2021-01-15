Состоялась премьера сериала ВандаВижн - обзор и оценка первых двух серий

На Disney+ вышли первые две серии ситкома ВандаВижн, который так долго рекламировала компания. Чем отличается новый сериал вселенной - читайте на Главреде.
Disney 15 января показал сразу две серии из сериала ВандаВижн, в которых рассказали нетривиальную историю с Алой Ведьмой и андроидом Вижном.
Рассказываем, что показали в сериале, и как его оценили критики.
Основываясь на фильмах братьев Руссо 2019 года, ВандаВижн переносит воркующую пару Ванды Максимофф Олсен и андроида в плаще Беттани в своеобразное пригородное блаженство.
Однако, сериал просто является предисторией для других проектов - он ничем не лучше сериалов Netflix Джессика Джонс, Люк Кейж или Защитники. Зато ощутимо проигрывает в сравнении с Агентами ЩИТа, которые имели значительно менший бюджет.
ВандаВижн 2021 - сюжет
Действие сериала разворачивается после завершения фильма Мстители: Финал. Также сериал связан с предстоящим фильмом Доктор Стрэндж 2, где снова появится Алая Ведьма.Читайте такжеНазвали ситкомы, которые спародировал сериал ВандаВижн
Жизнь Алой Ведьмы и Видна начинается из типичного "черно-белого" загорода, где она преимущественно домохозяйка, которая ждет мужа. Характерными для сериала являются "скачки" между разного типа ситкомами, которые создатели взяли за пример во время съемок.
ВандаВижн 2021 - актеры и роли
- Элизабет Олсен - Ванда Максимофф, она же Алая Ведьма
- Пол Беттани - Вижн
- Тейона Паррис- Моника Рамбо
- Кэт Деннингс- Дарси Льюис
- Рэндалл Парк- агент Джимми Ву
- Кэтрин Хан
Кроме того, критики выставили оценки сериалу ВандаВижн на известных сайтах и платформах.
ВандаВижн 2021 - оценки критиков
- На сайте Rotten Tomatoes утром 15 января рейтинг свежести шоу составляет 95% при средней оценке 8.11 из 10 и 81 рецензии (из них всего 4 "тухлые").
- На сайте Metacritic сериал получил 75 баллов из 100 возможных при 26 собранных рецензиях. Критики пишут, что ВандаВижн очень отличается от остальных проектов студии, а также хвалят игру главного дуэта.
- Collider назвал сериал "на любителя" - для фанатов Марвел, которые любят продолжения.
- Deadline не оставил кирпича на кирпиче от сериала, назвав его скучным, с рейтингом 13+, но отметив, что в него вводят героев, которые появятся в новых фильмах и сериалах Disney.
- USA Today назвало сериал "дико экспериментальным и отягощенным своей высокой концепцией". Журналисты понадеялись, что после просмотра большего количества серий можно будет составить мнение.
- Variety назвало сериал "зловещим триллером в респектабельной одежде и с пугающе яркой улыбкой", сравнив с "Плезантвилем".
Все новые серии сериала ВандаВижн будут выходить на Disney+ еженедельно.