Состоялась премьера сериала ВандаВижн - обзор и оценка первых двух серий

ВандаВижн 2021 / кадр из сериала

Disney 15 января показал сразу две серии из сериала ВандаВижн, в которых рассказали нетривиальную историю с Алой Ведьмой и андроидом Вижном.

Рассказываем, что показали в сериале, и как его оценили критики.

Основываясь на фильмах братьев Руссо 2019 года, ВандаВижн переносит воркующую пару Ванды Максимофф Олсен и андроида в плаще Беттани в своеобразное пригородное блаженство.

Однако, сериал просто является предисторией для других проектов - он ничем не лучше сериалов Netflix Джессика Джонс, Люк Кейж или Защитники. Зато ощутимо проигрывает в сравнении с Агентами ЩИТа, которые имели значительно менший бюджет.

ВандаВижн 2021 - сюжет

Действие сериала разворачивается после завершения фильма Мстители: Финал. Также сериал связан с предстоящим фильмом Доктор Стрэндж 2, где снова появится Алая Ведьма.Читайте такжеНазвали ситкомы, которые спародировал сериал ВандаВижн

Жизнь Алой Ведьмы и Видна начинается из типичного "черно-белого" загорода, где она преимущественно домохозяйка, которая ждет мужа. Характерными для сериала являются "скачки" между разного типа ситкомами, которые создатели взяли за пример во время съемок.

ВандаВижн 2021 - актеры и роли

Элизабет Олсен - Ванда Максимофф, она же Алая Ведьма

Пол Беттани - Вижн

Тейона Паррис- Моника Рамбо

Кэт Деннингс- Дарси Льюис

Рэндалл Парк- агент Джимми Ву

Кэтрин Хан

Кроме того, критики выставили оценки сериалу ВандаВижн на известных сайтах и платформах.

ВандаВижн 2021 - оценки критиков

На сайте Rotten Tomatoes утром 15 января рейтинг свежести шоу составляет 95% при средней оценке 8.11 из 10 и 81 рецензии (из них всего 4 "тухлые").

На сайте Metacritic сериал получил 75 баллов из 100 возможных при 26 собранных рецензиях. Критики пишут, что ВандаВижн очень отличается от остальных проектов студии, а также хвалят игру главного дуэта.

Collider назвал сериал "на любителя" - для фанатов Марвел, которые любят продолжения.

Deadline не оставил кирпича на кирпиче от сериала, назвав его скучным, с рейтингом 13+, но отметив, что в него вводят героев, которые появятся в новых фильмах и сериалах Disney.

USA Today назвало сериал "дико экспериментальным и отягощенным своей высокой концепцией". Журналисты понадеялись, что после просмотра большего количества серий можно будет составить мнение.

Variety назвало сериал "зловещим триллером в респектабельной одежде и с пугающе яркой улыбкой", сравнив с "Плезантвилем".

Все новые серии сериала ВандаВижн будут выходить на Disney+ еженедельно.