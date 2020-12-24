Создатель Призраков дома на Холме и Поместья Блай рассказал о 3 сезоне

Призраки дома на Холме 2019 / Netflix

У Майка Флэнагана фанаты выспрашивают по поводу 3 части "Призраков дома". Режиссер наконец не выдержал, и ответил в своем твиттере о положении дел.

Шоураннер сериалов Призраки дома на холме и Призраки поместья Блай Майк Флэнаган рассказал, что на данный момент он не планирует 3 сезон сериала, так как занят другими проектами

"На данный момент нет планов по выпуску других глав. Никогда, конечно, не говори никогда, но сейчас мы сосредоточены на полном списке других не страшных проектов на 2021 год и далее. Если что-то изменится, мы обязательно известим всех!", - пообещал он.

Призраки поместья Блай - актеры и роли

Виктория Педретти - Дэни Клейтон

Генри Томас - Генри Вингрейв

Оливер Джексон-Коэн - Питер Квинт

Кейт Сигель

Т'Ниа Миллер - Ханна Гроуз

Кэтрин Паркер

Рахул Кохли - Оуэн

Бенджамин Эван Эйнсворт - Майлз Вингрейв

Амели Смит - Флора Вингрейв

Амелия Ева - Джейми

Тахира Шариф - Ребекка Джессел

Призраки поместья Блай смотреть онлайн тизер:

Напомним, Призраки поместья Блай вышли 9 октября на Netflix. Сериал - отдельная история, связанная с первым сезоном только темой призраков в доме. Он отличается очень запутанным и зловещим сюжетом, завязанным, однако, на любви.

Напомним, экранизация романа Призраки дома на Холме от Netflix вышла в 2018 году. Это была вольная интерпретация одноименного романа Шерли Джексон 1959. Сериал получил неожиданно высокую популярность, и через 2 года получил сиквел.