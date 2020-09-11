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Создатели сериала Пацаны оправдались за неудачный показ новых серий

11 сентября 2020, 10:45

Сериал Пацаны 2 в 20320 году вышел не традиционно для Amazon - не все серии сразу, и это разозлило поклонников.

Пацаны 2 сезон
Пацаны 2 сезон / Amazon

Фанаты Сериала Пацаны "обрушили" рейтинг нового 2 сезона на IMDB из-за того, что сериал не вышел целиком.

Шоуранер Эрик Крипке решил вступиться за работодателя и прояснил причины изменения политики Amazon.

Эрик Крипке высказался об этом в интервью изданию Collider.

"На самом деле идея выпустить сериал по такому графику родилась, когда мы закончили постпродакшен на 3/4. Еще раз под запись — это не было требованием Amazon. Это была идея продюсеров, которым… мы эту идею преподнесли. Многие люди высказались против графика, потому что это сравнительно новая идея или потому что к ней редко обращаются. Мы действительно сами этого захотели, и в Amazon согласились попробовать", - взял он на себя ответственность.Читайте такжеПацаны 2 сезон - график выхода серий и как смотреть сериал

Крипке также добавил, что в противном случае зрители "поглотят" все за неделю-две.

Он уверен, что во втором сезоне много экшена, которому "нужно настояться". А так у зрителей, считает Крипке, будет время все обсудить и поразмышлять о происходящем.

Напомним, Что создатель Сверхъестественного Эрик Крипке позвал в сериал Пацаны Дженсена Эклза, который отыграл Дина Винчестера.

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