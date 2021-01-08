The Wanting Mare: появился первый трейлер новой романтической истории

The Wanting Mare / кадр из фильма

Выходит романтический постапокалиптический фильм The Wanting Mare - Тоскующая кобыла, который еще до премьеры получил неожиданно высокий рейтинг на киноресурсе Rotten Tomatoes.

Фильм, в котором люди пережили апокалипсис из-за глобального потепления, будет отводить лошадям специальную роль. Главную героиню зовут Мойра, это имя созвучно со словом mare - "кобыла", и созвучие не случайно.

Тоскующая кобыла - The Wanting Mare: сюжет

Сюжет состоит в том, что в мире Энмейр, к северу от города Витрен, по степям и побережью скачут табуны диких лошадей. Лошади в этом мире - самый ценный товар города, на них охотятся, их ловят, продают и ежегодно увозят за моря. Жителям Витрена эта торговля дает заманчивую возможность — уехать из своего жаркого, душного города на западный континент Левитен для новой жизни.

The Wanting Mare - сюжет / кадр из фильма

За городом умирает женщина, которая что-тоговорит дочке (Мойре) об их фамильном сне, прошлом и магии. Но Мойра в одиночестве растет в Витрене, и некому объяснить ей, чем она отличается от других, и каково ее место в этом мире, даже наоборот, обращаются с ней не лушим образом.

В итоге она решает любой ценой сбежать из Витрена и заручается поддержкой Лоуренса, раненного юноши, который ввязался в продажу нелегальных билетов.

Дальше история разворачивается еще в течении 35 лет, но будет в ней счастливый конец - станет известно только при просмотре.

The Wanting Mare - Тоскующая кобыла: актеры и роли

Джордан Монаган - Мойра

Джош Кларк - Лоуренс

Ясамин Кешткар - Эйра

Эдмонд Кофи - Хадеон

Даррин Кристин Келлог-Даррин - Мойра

Максин Мустер - Сестра

Эшли Натт - Мойра (в молодости)

Энтони Перулло - Райлент

Меган МакГарри - Амин

Кейт Лин Шейл - Кэти / Рассказчик

Фрэнсис Кабатак - Обгоревший человек

Алуа Давид - Эйра (молодой)

Г. Пол Сальветти - Гинтин

Питер Рэй - Худой мужчина

Александр Барнетт - Человек в шрамах

Тоскующая кобыла - трейлер смотреть:

Это дебютная работа режиссера Николаса Эша Бейтмана, которая уже была представлена в 2020 году на фестивалях. Тогда картина собрала много положительных отзывов - на Rotten Tomatoes рейтинг одобрения критиками держится аж на 100%.

Когда выйдет фильм Тоскующая кобыла - The Wanting Mare - пока что неизвестно.