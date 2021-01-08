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The Wanting Mare: появился первый трейлер новой романтической истории

8 января 2021, 17:06

The Wanting Mare получил 100% ожидания от зрителей на Rotten Tomatoes.

The Wanting Mare
The Wanting Mare / кадр из фильма

Выходит романтический постапокалиптический фильм The Wanting Mare - Тоскующая кобыла, который еще до премьеры получил неожиданно высокий рейтинг на киноресурсе Rotten Tomatoes.

Фильм, в котором люди пережили апокалипсис из-за глобального потепления, будет отводить лошадям специальную роль. Главную героиню зовут Мойра, это имя созвучно со словом mare - "кобыла", и созвучие не случайно.

Тоскующая кобыла - The Wanting Mare: сюжет

Сюжет состоит в том, что в мире Энмейр, к северу от города Витрен, по степям и побережью скачут табуны диких лошадей. Лошади в этом мире - самый ценный товар города, на них охотятся, их ловят, продают и ежегодно увозят за моря. Жителям Витрена эта торговля дает заманчивую возможность — уехать из своего жаркого, душного города на западный континент Левитен для новой жизни.

The Wanting Mare
The Wanting Mare - сюжет / кадр из фильма

За городом умирает женщина, которая что-тоговорит дочке (Мойре) об их фамильном сне, прошлом и магии. Но Мойра в одиночестве растет в Витрене, и некому объяснить ей, чем она отличается от других, и каково ее место в этом мире, даже наоборот, обращаются с ней не лушим образом.

В итоге она решает любой ценой сбежать из Витрена и заручается поддержкой Лоуренса, раненного юноши, который ввязался в продажу нелегальных билетов.

Дальше история разворачивается еще в течении 35 лет, но будет в ней счастливый конец - станет известно только при просмотре.

The Wanting Mare - Тоскующая кобыла: актеры и роли

  • Джордан Монаган - Мойра
  • Джош Кларк - Лоуренс
  • Ясамин Кешткар - Эйра
  • Эдмонд Кофи - Хадеон
  • Даррин Кристин Келлог-Даррин - Мойра
  • Максин Мустер - Сестра
  • Эшли Натт - Мойра (в молодости)
  • Энтони Перулло - Райлент
  • Меган МакГарри - Амин
  • Кейт Лин Шейл - Кэти / Рассказчик
  • Фрэнсис Кабатак - Обгоревший человек
  • Алуа Давид - Эйра (молодой)
  • Г. Пол Сальветти - Гинтин
  • Питер Рэй - Худой мужчина
  • Александр Барнетт - Человек в шрамах

Тоскующая кобыла - трейлер смотреть:

Это дебютная работа режиссера Николаса Эша Бейтмана, которая уже была представлена в 2020 году на фестивалях. Тогда картина собрала много положительных отзывов - на Rotten Tomatoes рейтинг одобрения критиками держится аж на 100%.

Когда выйдет фильм Тоскующая кобыла - The Wanting Mare - пока что неизвестно.

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