ТОП-5 худших художественных фильмов 2021 года

Кадр из кинофильма Мьюзик / imdb.com

Онлайн-издание Entertainment Weekly составило свой рейтинг фильмов. Но кроме лучших художественных кинолент там не забыли упомянуть и худшие из тех, что вышли в 2021 году, ведь они также заслуживают внимания.

Фильмы отбирались согласно невысоким оценкам на сайтах-агрегаторах рецензий вроде Rotten Tomatoes или Metacritic.

Итак, в пятерку худших фильмов 2021 года вошли:

1. Дорогой Эван Хэнсен (2021)

Семнадцатилетний Эван страдает социофобией. Чтобы облегчить его болезнь, терапевт рекомендует ему ежедневно писать себе письма о том, чем хорош был прошедший день. Именно одно из таких писем запускает цепочку событий, в ходе которых однокашник Эвана совершает суицид, его сестра становится подружкой Эвана, а сам Хэнсен - чем-то вроде всеобщего любимца.

Дорогой Эван Хэнсен (2021) / imdb.com

2. По наклонной (2021) / Поступь хаоса (2021)

Сразу два фильма с Томом Холландом попали в топ худших фильмов этого года. Один повествует о об армейском медике в отставке, который из-за посттравматического расстройства подсаживается на наркотики, второй снят по одноименной фантастической книге Патрика Несса про Тодда Хьюитта и его приключениях на колонизированной землянами планете, где все могут читать мысли друг друга.

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По наклонной (2021) / Поступь хаоса (2021) / imdb.com

3. Воспоминания (2021)

Научно-фантастический фильм о наемнике, который помогает клиентам пережить любые воспоминания заново. И все в его карьере идет неплохо, пока в его жизни не появляется Мэй, правду о которой ему лишь придется узнать.

Воспоминания (2021) / imdb.com

4. Гнев человеческий (2021)

Как много может сделать один мужчина, твердо решивший отомстить за убийство сына? Немало, если этого мужчину играет Джейсон Стейтем, а фильм с его участием снимает сам Гай Ричи.

Гнев человеческий (2021) / imdb.com

5. Мьюзик (2021)

Фильм посвящен девочке-подростку с аутизмом по имени Мьюзик, о которой пытается заботиться ее старшая сводная сестра Зу. Их жизнь не очень-то легка, ведь Зу зарабатывает на жизнь торговлей наркотиками, и сама употребляла их ранее, а Мьюзик требует постоянного ухода и наблюдения. Фильм был четырежды номинирован на премию Золотая малина, и выиграл в трех номинациях - Худший режиссер, Худшая актриса и Худшая актриса второго плана.

Мьюзик (2021) / imdb.com

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