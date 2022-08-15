Умер Олесь Лупий - украинский писатель и сценарист / facebook.com/oksent

Заслуженный деятель искусств Украины, член Национального союза писателей Украины, писатель, драматург и сценарист Олесь (Александр) Лупий скончался 14 августа на 84 году жизни.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Михаил Сидоржевский, глава Национального союза писателей Украины, ссылаясь на слова вдовы Лупия.

"Тяжелое известие. Умер Олесь Лупий. Об этом мне только что сказал Павел Мовчан. Жена господина Олеся, Леся Степановна, сообщила, что это произошло сегодня около полудня. После тяжелой болезни. Олесь Лупий – известный украинский писатель лауреат Национальной премии Украины им. Т. Г. Шевченка, лауреат премии имени Д. Яворницкого, заслуженный деятель искусств Украины. Автор многих поэтических и прозаических книг, нескольких киносценариев. Светлая память и Царство небесное, уважаемый господин Олесь", - пишет Сидоржевский.

Олесь Лупий - автор 12 сборников поэзии, 4 сборников рассказов, 8 романов. Написал сценарии к фильмам Багряные берега (1979) и Даниил, князь Галицкий (1987).

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