В Сеть попали первые кадры 4 сезона Короны

Сериал Корона 4 сезон должен выйти онлайн на Netflix 15 ноября, но в Сеть уже сейчас попали кадры с сериала.
В Сеть попали первые кадры нового 4 сезона сериала Корона, который станет последним для целого ряда актеров..
Netflix сам слил их в своем Twitter, и отправил изданию Vanity Fair.
Джиллиан Андерсон в роли премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и Эмму Коррин в образе принцессы Дианы.
Для Оливии Колман и Хелены Бонэм Картер в ролях королевы Елизаветы II и принцессы Маргарет четвёртый сезон будет последним.
В пятом и шестом сезонах этих персонажей будут воплощать Имельда Стонтон и Лесли Мэнсвилл.
Принца Филиппа в остальных сезонах сыграет Джонатан Прайс, а роль принцессы Дианы примерит на себя звезда Довода Элизабет Дебики.
Напомним, что сериал Корона продлили одновременно на 5 и 6 сезон
Автор: Александр Галаджий