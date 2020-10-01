В Сеть попали первые кадры 4 сезона Короны

Корона 4 сезон / Netflix

В Сеть попали первые кадры нового 4 сезона сериала Корона, который станет последним для целого ряда актеров..

Netflix сам слил их в своем Twitter, и отправил изданию Vanity Fair.

Джиллиан Андерсон в роли премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и Эмму Коррин в образе принцессы Дианы.

Для Оливии Колман и Хелены Бонэм Картер в ролях королевы Елизаветы II и принцессы Маргарет четвёртый сезон будет последним.

В пятом и шестом сезонах этих персонажей будут воплощать Имельда Стонтон и Лесли Мэнсвилл.

Принца Филиппа в остальных сезонах сыграет Джонатан Прайс, а роль принцессы Дианы примерит на себя звезда Довода Элизабет Дебики.

Напомним, что сериал Корона продлили одновременно на 5 и 6 сезон