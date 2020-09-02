Тем временем, в Украине продолжает расти спрос на голливудские фильмы с красивой украинской дорожкой, которая все-еще есть далеко не у всех даже культовых хитов.

Национальный онлайн-кинотеатр sweet.tv взялся за эту проблему. И принялся воплощать решение. Изначально сервис противопоставлял себя некачественному изображению и пиратству, концентрируясь на HD-качестве и 4К каналах. Позже компания провела собственное исследование, которое подтвердило, что большинство украинцев хотят смотреть фильмы на украинском языке. Но качественная украинская озвучка доступна далеко не всегда.

Причина в том, что до 2006 года все фильмы, которые шли в кинотеатрах, не были дублированы на украинский язык. После вышел закон, который обязал пускать в прокат только украиноязычный контент. В результате, фильмы снятые до 2006 года остались без качественного дубляжа. За украинскую аудиодорожку брались в основном только национальные телеканалы, когда им нужно было транслировать тот или иной фильм. Но, такая озвучка делалась быстро и теряла в качестве.

Чтобы получить доступ к оригинальному контенту и возможность качественно дублировать его на украинский язык, sweet.tv подписали ряд прямых контрактов с голливудскими студиями (Disney, Universal, Paramount, Sony). Так родился проект "Hollywood українською". Во время переговоров sweet.tv со студиями выяснилось, что 60% фильмов вообще не имеют украинской озвучки, трейлеры тоже никто не озвучивал на украинский язык.

Юрий Горбунов

Отбор фильмов в библиотеку проходил совместно с киностудиями. В подборку попали ленты, рейтинг IMBd которых выше 6. Онлайн-кинотеатр экономит время пользователей на поиск стоящего кино. Пользователи могут смотреть самые рейтинговые фильмы в высоком качестве и на красивом украинском языке, а также на русском и на языке оригинала.

У платформы еще и очень простой интуитивно понятный интерфейс, которым может пользоваться даже ваша бабушка. Чтобы пользоваться сервисом нужна минимальная скорость интернета. Это позволяет смотреть качественный контент в любой точке Украины. Sweet.tv в проекте "Hollywood українською" поддержали и украинские селебрити: Юрий Горбунов, Лесь Заднипровский, Виктор Андриенко, Руслана Писанка и другие. С проектом сотрудничает профессиональная студия озвучки и дубляжа - "Так Треба Продакшн".

Руслана Пысанка

По случаю запуска проекта, sweet.tv объявляет всеукраинский розыгрыш ценных призов среди всех новых подписчиков сервиса, которые активируют подписку в сентябре этого года. Ежедневно в течение месяца в утреннем эфире "Русское Радио Украина" будут разыгрываться смарт-телевизор Samsung 4К. А 2 октября 2020 на той же радиостанции состоится розыгрыш суперприза - автомобиля KIA Sportage. Следить за победителями и присоединиться к акции можно на сайте www.sweet.tv.