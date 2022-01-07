"Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка": рецензия на фильм "Король Ричард"

Уилл Смитр в фильме "Король Ричард" / Warner Bros.

Лос-Анжелес, начало 80-х, самый жуткий район города - Комптон (где не живут, а, скорей, горемыкают, тысячи чернокожих жителей). Фанк с диско уже сдают позиции, гангста-рэп их еще не набрал, но юные бандиты уже гоняют на тачках с музыкой на всю громкость, торгуют наркотиками и убивают друг друга в разборках. Именно здесь в маленьком тесном домике живет большая семья: суровый патриарх-охранник Ричард (Уилл Смит), его хлопотливая супруга-медсестра (Онжаню Эллис) и выводок ребятишек - целых пять девочек. Ричард особые надежды возлагает на младших - Венус (Санийя Сидни) и Серену (Деми Синглтон). На то, что они станут чемпионками-теннисистками и посрамят всех богатых белых ублюдков, которые доминируют в этом спорте. И ради этого папа готов на все - даже на самые нелицеприятные поступки.

История Ричарда Уильямса, которую наверняка хорошо знают фанаты тенниса, что называется, давно просилась на большой экран - чтобы о ней узнала широкая аудитория. Здесь сошлось множество факторов - актуальная для нынешнего США история успеха чернокожих спортсменов в мире белых, проверенная годами (еще со времен первого "Рокки") история мотивации и превозмогания невзгод в спорте, ну и, наконец, очень выпуклая и неодноназначная фигура самого Уильямса (то ли гения-воспитателя, то ли мерзкого злодея-манипулятора).

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Логично, в общем, что проектом заинтересовалась чуть ли не самая крупная чернокожая звезда Голливуда последних 30 лет - Уилл Смит. Который и спродюсировал кино, и сыграл главную роль. Это кино было для него тем важнее, что в последние годы его карьера не изобиловала особыми успехами - и "Отряд самоубийц", и "Гемини", в общем-то, провалились с треском разной громкости.

Надо признать - отлично заметно, как Смит выкладывается в роли и большую часть сцен успешно балансирует на грани - не переигрывая и не скатываясь в "черную" агитку. Его Ричард Уильямс - человек однозначно любящий дочерей, но при этом не меньше любящий успех, очень неприятный, самоуверенный, самовлюбленный и считающий, что цель оправдывает средства. Эллис, играющая его супругу, в немногочисленных своих сценах выкладывается полностью и, в общем, ничуть не бледно выглядит на фоне звездного партнера.

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Вот по девочкам, которые играют сестер Уильямс, есть вопросы - играют они не так, чтобы очень убедительно. Но тут, думается, перед создателями кино стояла сложная дилемма - или брать тех маленьких актрис, которые талантливо играют перед камерой, или тех, кто убедительно и качественно сможет сыграть на корте. И выбран был второй вариант - потому что в фильме, по понятным причинам, очень много теннисных сцен.

Еще на фоне остальных актеров выделяется Джон Бернтал (тот самый, который Каратель в сериалах Netflix) в роли звездного тренера Рика Макки - но не столько игрой, сколько забавными усами, которые немного диковато смотрятся под его многократно переломанным носом.

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Подытоживая - фильм наверняка делался с расчетом на будущие "оскаровские" номинации, но при этом не получился, как часто бывает в таких случаях, пафосной пустышкой. "Король Ричард" строго рекомендуется к просмотру всем фанатам большого тенниса, лично Уилла Смита, спортивных драм да и просто качественного голливудского кино.