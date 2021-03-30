Вышел полноценный трейлер мультсериала Star Wars: The Bad Batch

Звездные войны: Бракованная партия / кадр из трейлера Disney

Компания Disney показала, каким буде новый мультсериал, хронология которого выходит за рамки Войны клонов, и до создания Первого Ордена в 7 части Звездных войн.

В трейлере сразу же показали знакомых героев - как создателей клонов на Камино, так и новое руководство недавно созданной Галактической Империи Палпатина.

Star Wars: The Bad Batch расскажет об элитном 99-м отряде клонов, в который входит пять бойцов: Охотник, Эхо, Техник, Крушила и Прицельщик.

Дейв Филони выступил исполнительным продюсером The Bad Batch, а ведущим сценаристом сериала стала Дженнифер Корбетт, которая работала над несколькими эпизодами Сопротивления.

Первый эпизод выйдет 4 мая — его хронометраж составит 70 минут. А с 7 мая начнут выходить новые серии на еженедельной основе.