Редчайшее явление века: NASA обнаружило загадочную аномалию на Луне

На Луне обнаружили новый кратер

Космос снова напомнил о своей непредсказуемости: исследователи, изучающие данные орбитальных аппаратов NASA, зафиксировали на Луне появление крупного кратера, что считается весьма редким явлением.

Астроном Марк Робинсон рассказал, что диаметр новой воронки достигает 225 метров, а глубина — около 43 метров, сообщает IFLScience.

По оценкам специалистов, столкновения такого масштаба происходят крайне редко — примерно раз в столетие. Для сравнения, до этого крупнейший кратер, обнаруженный с начала миссии в 2009 году, имел диаметр всего около 70 метров.

Вокруг места удара видны светлые лучи разлетевшихся пород, а отдельные обломки достигают размеров до 11 метров. Ученые предполагают, что это событие произошло совсем недавно — весной 2024 года.

Особую ценность представляет то, что у исследователей есть снимки поверхности Луны до и после удара, что позволяет более точно изучать процессы образования кратеров.

Интересно, что последствия оказались парадоксальными: после удара общее число кратеров на этом участке даже сократилось. Взрывная волна уничтожила множество мелких воронок, оставив лишь два небольших кратера диаметром 4 и 8 метров у края новой структуры.

Это открытие подчеркивает, насколько важны постоянные наблюдения за Луной, позволяющие фиксировать подобные редкие и значимые события.

Об источнике: IFLScience IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт. Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

