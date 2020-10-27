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10 итогов местных выборов

Юрий Бутусов

журналист

27 октября 2020, 08:44

Выборы стали достижением демократической Украины.

Местные выборы, 2020
Местные выборы 2020 прошли спокойно / УНИАН

Можно выделить десять итогов местных выборов, которые состоялись в Украине 25 октября 2020 года.

1. Украинцы застраховались от рисков непоследовательной центральной власти и от "новых лиц". После года абсолютной власти Слуг, везде побеждает оппозиция. Переизбраны почти все мэры крупнейших городов (кроме Ровно и Черновцов), переизбран не приходящий в сознание мэр Харькова. Страна проголосовала за политическую децентрализацию.

2. "Магия Зеленского" уничтожена. Президент Владимир Зеленский решил поднять рейтинг кандидатов, связав их с собой - но вышло наоборот, кандидаты утопили рейтинг лидера. Случайные люди в партии и впрямь поверили, что "президент - в моей команде", а в результате партия никакой системной работы не вела, возложив кампанию на самого Зеленского. Слуги народа показали себя на местных выборах партией одного лидера и его рейтинга, своего веса у партии нет.

Читайте такжеЗеленский вместо победы на выборах схлопотал пощечину3. Явка на местных выборах 2015 была 46,6%, на местных выборах 2020 - рекордно низкий результат - 36%. В стране, где большинство граждан не верят в возможность изменений во власти путем выборов, Майдан и революция стоят на повестке дня как один из возможных сценариев.

4. В Украине есть одна мобилизующая идеология - война с Россией. Попытка игнорировать войну в условиях войны не является "центризмом", как думали Слуги - это безответственность. Люди не поверили обещаниям Зеленского "закончить войну до конца года" и "посмотреть в глаза Путину". В итоге в качестве общенациональной партии войны, представленной в большинстве регионов и городов, обозначилась ЕС, в качестве общенациональной партии коллаборантов - ОПЗЖ.

5. Полный провал Офиса президента как центра управления страной, который сосредоточил в своих руках весь ресурс власти Зеленского. Оказалось, Ермаку, Шефиру, Баканову, Трофимову, Татарову очень удобно пилить должности, сидя на ушах у президента, но они неспособны сохранить ему власть. Дееспособность Зеленского зависит от того, способен ли он сделать выводы и очистить окружение от балласта. Они утешают Зеленского так: "раньше у нас не было вообще никакой власти на местах, а теперь есть". Но на самом деле, вам дали 100% власть в центре, а вы ее через год потеряли на местах.

Читайте такжеВоскрешение Порошенко и печаль Зеленского: первые итоги выборов-20206. Зеленский утратил влияние как лидер, способный в одиночку одним своим рейтингом генерировать власть и это усилит его зависимость от олигархов, прикупивших себе немного Слуг и выстроивших отношения с окружением президента. Вся система власти начнет сейчас шататься как карточный домик в связи с отсутствием у президента голосов для принятия бюджета-2021, и президент продолжит торговать влиянием и ресурсными должностями - в правительстве и госпредприятиях. Власть по-прежнему сосредоточена в кабинете президента, но Зеленский по-прежнему так и не понял как ее реализовать.

7. "Сетки" и "карусели" применялись на выборах, но их значение было совсем незначительным, партии, которые работают с пенсионерами, начали применять сетевой маркетинг. Главным системным нарушением стала технология Зеленского по мобилизации электората через незаконный опрос, для которого наняли за деньги около 1000 гривен молодежь и даже нередко несовершеннолетних, но эта афера ударила по самим Слугам. Общественная организация ОПОРА заявила, что опрос Зеленского может считаться применением административного ресурса. Тем не менее, выборы стали достижением демократической Украины, Центризбирком и полиция обеспечили порядок на участках и за участками.

8. Россия вбросила рекордное финансирование в пророссийских кандидатов, но проекты ОПЗЖ и близкие к ОПЗЖ Пальчевский и Шарий не смогли расширить пророссийский электорат. С другой стороны, они сохранили свою нишу. Без ликвидации бизнеса Медведчука и дотаций из РФ сократить влияние России на украинскую внутреннюю политику не получится. Путин продолжает разрывать Украину изнутри, это огромный вызов для государства, с которым мы не можем справиться.

Читайте такжеЗалёт года: ТОП феерических провалов киевских выборов9. Попытка залить избирателей рекламой ряда технологических проектов обернулась полным крахом. Поразительно, но снова на выборах находятся трюкачи, которые пытаются телеэфиром и десятками миллионов долларов скрыть отсутствие идеологии, структур и системной работы. Избирателей пытаются облапошить, но облапошивают в результате самих заказчиков безумных рекламных бюджетов.

10. Я не понимаю, чего расстраиваются кандидаты, которые начали кампанию два месяца назад, и были далеки либо от политики либо от местных проблем. Мессианство плохо работает в политике, порядок бьет класс, надо начинать кампании раньше - желательно сразу после подведения итогов этих выборов. Пропорциональная система - это шаг вперед в развитии демократии, которая создала запрос на формирование структурированных политических партий на местах. Безусловно, систему надо совершенствовать, нужны открытые списки. Но партиям есть куда расти.

Владимир Зеленский Юрий Бутусов Выборы-2020
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