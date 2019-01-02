Медуза Порошенко, или Как Зеленский сделал подарок для других кандидатов

Петр Порошенко повелся на провокацию / GettyImages

В очередной раз убедился, что пропагандистская машина действующего президента - иррациональна. Она реагирует на внешние раздражители. Как медуза. А не просчитывает шаги.

Выдвинулся Владимир Зеленский, да еще и так провокационно - и все. Система запущена, говнометы достали из полочек, профессиональные желчегоны вылезли из-за столов и начали работать.

Вопрос - зачем? Столь масштабно атакуя Зеленского, весь "информационный аппарат" президента признает, что Зеленский - это все-таки его конкурент на выборах за выход во второй тур?

Читайте такжеГлавное последствие новогоднего скандала с ПорошенкоКонечно, рейтинги всегда можно поставить под сомнение, но то, как вся пропагандистская машина переключилась с Тимошенко на Зеленского, свидетельствует для всех, кто имеет навыки анализа, о следующем:

1) Юлия Тимошенко уже не рассматривается как цель номер один, потому что, очевидно, никто не рассчитывает обойти ее в первом туре;

2) Владимир Зеленский рассматривается как реальный конкурент за выход во второй тур. Хотя атаковать сейчас Зеленского - это верх дурости. Логичнее было бы дождаться, когда бы он проявил отсутствие политического опыта, допустил бы ошибки качестве кандидата. Потому что сейчас нападать на него - бесполезно. За что? Комик не может баллотироваться? А кто может? Насиров? Вилкул? Связи с олигархом Коломойским? Пожалуй, Ринат Леонидович смахнет скупую слезу и вспомнит о Роттердам +.

Для команды президента логичнее было бы гнуть свою линию и игнорировать всех остальных, потому что сосредотачиваться на всех подряд - бесполезно. А что касается Зеленского - надо просто ждать его политических ошибок.

Читайте такжеНовогодняя справка, или Почему Зеленского показали вместо ПорошенкоПочему кого-то должно волновать, кто баллотируется, если ты за него не собираешься голосовать? Но здесь - сплошной хаос и реагирования на вызовы. Они просто банально "купились" на провокацию. Ну а для других кандидатов ситуация вообще прекрасна. Бережно построена годами "ферма" сосредотачивается на Зеленском, развязывая руки другим. Он, по сути, уже выполнил функцию "взрывной защиты" для других кандидатов. По сути - это шикарный новогодний подарок для всех кандидатов на пост президента.

Не забывайте, что выборы - это не спринт, а марафон. И выигрывает не тот, кто первым выбежит, а тот, кто первым прибежит.