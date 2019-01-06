Трусы и предатели скармливают украинцам три месседжа

Украинцам внушают три месседжа

Тошнит от жалких трусов, циничных негодяев и откровенных предателей, повылазивших изо всех щелей, точно тараканы на коммунальной кухне. Трусы-обыватели, трусы-журналисты, трусы-солдаты, трусы-чиновники, трусы-генералы, трусы-политики, трусы-президенты, трусы-кандидаты-в-президенты...

Месседжи у всех схожие - и у тех, кто за петра, и у тех, кто против - вбитые в трусливые душонки через глупые мозги... Месседжей всего три:

Первый - Россия ведёт против нас неслыханную ранее, подлую и коварную "гибридную войну", которая объясняет все наши неудачи, и в которой мы, по определению, победить не можем. Придумали этот тезис весной 2014-го, оправдывая наше непротивление злу насилием в Крыму, и желание продолжать делать бизнес с Россией во время войны.

Читайте такжеУкраина попала в ловушку бедностиСобственно, вся "гибридность" российского вторжения заключается в том, что мы никак не можем его признать, потому что не можем отказаться от российских энергоносителей, от товарооборота с Россией, от транзита российских товаров, от трудовой миграции наших граждан в Россию... Не можем отказаться практически ни от чего русского, кроме песен на русском языке, а подлая Россия это знает, и всё равно продолжает свою "гибридную" агрессию! Вот ведь сволочи...

Между тем, все войны в мировой истории были подлыми, нечестными, или, хотя бы, хитрыми... Когда на карту поставлено само выживание нации, никто особенно не церемонится, в благородство не играет. Агрессор всегда ищет, находит, или создаёт повод, оправдание для начала войны. Нацисты обвинили Польшу в нападении на немецкую территорию в 1939-м, продемонстрировав в качестве доказательства трупы убитых заключённых, переодетых в польскую военную форму. Большевики убили своих же солдат, представив их жертвами обстрела с финской территории в том же 1939-м... Представляете наглость финской военщины, страны с населением в неполных 5 млн человек, осмелившейся обстрелять из орудий территорию великого соседа?.. Вот что такое настоящая гибридность!

Второй тезис - мы очень слабы, у нас мало оружия, мало солдат, нет почти авиации, нет ракет, и совсем нет ядерного оружия, поэтому мы не можем воевать с Россией. Апологеты такой трусости настаивают на том, что надо заключить мир с агрессором на любых условиях, заняться экономикой, накопить силы, построить армию, способную конкурировать с российской, создать атомную бомбу и ракеты, и уж потом так жахнуть по врагу, чтобы мигом развалить Россию на безобидные кусочки...

Читайте такжеНа Украину надвигается штормОсенью 2014-го нам точно так же объясняли необходимость заключения первого "Минска" - дескать, мы сейчас накопим силы, и тогда уже всех врагов победим. Но вышло так, что силы накопил и агрессор, использовав передышку для превращения разрозненных бандформирований коллаборационистов в общевойсковые армейские корпуса, для насыщения этих корпусов бронетехникой и артиллерией, для подготовки личного состава, создания запасов боеприпасов, системы ПВО... И зимой 2015-го они окружили Дебальцево, после чего нам снова понадобилась "передышка" - "Минск-2", чтобы противник подготовился к новым боям...

Мы никогда не сможем сравняться с Россией в количестве военнослужащих, танков, самолётов, ракет, кораблей. В то время, как наш президент с большущей помпой "передаёт в войска" отремонтированную и покрашенную старую советскую технику в количестве десятков единиц, враг закупает у своей промышленности сотни новых, современных танков, сотни новейших самолётов, десятки кораблей, а не речных катеров, новейшие ракеты наземного, воздушного, морского базирования.

Любая "передышка", всякая попытка "накопить силы", чтобы "поднять экономику", и создать могучую армию - заведомо обречена на провал. Потому что такая "передышка" только увеличивает технологический, качественный и количественный разрыв между нашими Вооружёнными силами и российской армией. Это всё равно, что попытка черепахи догнать лошадь - ничего не выйдет... Да и будет ли Россия сидеть и покорно ждать, когда мы, наконец, вырастем, и надаём ей по лицу за наглое вторжение?..

...Когда началась советско-финская война, у финнов было всего 250 тысяч солдат, 30 танков и 130 самолётов. СССР сконцентрировал против Финляндии группировку из 425 тысяч солдат (через три месяца безуспешных боёв её увеличили почти до 1 млн человек), 2300 танков, 2400 самолётов. И что в итоге?.. - Финны потеряли 26 тысяч человек убитыми, Советский Союз - в десять раз больше... Финны потеряли и территории, но если бы они не сопротивлялись, если бы согласились на советский ультиматум, решив "взять передышку", "накопить силы", то оказались бы в положении Литвы, Латвии и Эстонии, которые надолго стали частью СССР, и потеряли убитыми за годы оккупации больше, чем Финляндия потеряла за годы войны.

Читайте такжеСледующие два года могут оказаться фатальными для УкраиныНу и, наконец, третий "аргумент" трусливых подонков - они обожают говорить, что мы - украинцы, наследники козаков и воинов УПА, вышедшие на Майданы, и вставшие на защиту своей страны от агрессии в 2014-м - что мы ничего не решаем. Что все решения за нас принимают в Вашингтоне, в Берлине, в Лондоне, Париже, Москве, или, хотя бы, в Минске... Мол, всё за нас решают большие дяди, большие (на самом деле не очень) деньги, и санкции (как же без них).

И преподносится этот позорный месседж чуть ли не как божье откровение, с приседанием и придыханием - "вон, сам Волкер поехал к московскому царю за нас говорить!.." И типа это совсем даже не стыдно, а для нас, холопов, вроде уважения, - смотрите, твари дрожащие, и на вас внимание обратили...

Ну и в качестве резюме: идите вы подальше, трусы, негодяи и предатели. Забивайтесь в свои норы, щели, и сидите там тише воды и ниже травы, потому что ваше время скоро закончится.