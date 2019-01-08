Выборы-2019: Украина или проводит реформы, или исчезает

Давайте представим на минуту, что выборы в ВР проводятся по партийным спискам и.… в два тура.

В первом туре определяются две партии, набравшие наибольшее количество голосов, которые выходят во второй тур. Во втором туре определяется партия -победительница, которой и достаются все места в парламенте.

На выходе мы получаем однопартийный парламент, в котором нет оппозиции. Авторитарный режим. Кроме того, такой парламент представляет только ту часть общества, которую партия -победительница набрала в первом туре. Например, 15%! То есть парламент теряет свою главную функцию - представлять ВСЕ общество во всем его многообразии. Получилась чепуха!

Но именно такая чепуха и у нас происходит во время… президентских выборов!

Согласно Конституции, Президент в Украине обладает огромными исполнительским полномочиями, включая управление внешней политикой, назначением исполнительной вертикали, управление СБУ, ВС, разведкой и многое другое. То есть наш президент на самом деле не является гарантом Конституции, а является частью исполнительной власти. А исполнительная власть, по определению должна формироваться только на основе одного тура, как в парламенте!

Читайте такжеУкраина никуда не движется – она просто бредет по днуДругими словами, если Конституция оставляет президенту реальные исполнительские полномочия (забирая их у правительства!), то тогда в стране должно быть, как минимум, два президента: правящий президент и оппозиционный, который сможет блокировать решения правящего президента при определенных условиях.

Почему? Потому что один президент не может представлять все общество! Ну, в самом деле! Любой наш кандидат в первом туре наберет не более 20%. Как же он может представлять ВСЕ общество. Второй тур - это уже просто технология, технический прием, не имеющий ничего общего с отражением общественных предпочтений. С таким же успехом можно было просто кинуть жребий и определить окончательного " победителя".

Итак, по факту мы имеем Президента, обладающего огромными исполнительными полномочиями, представляющего меньшинство общества и не имеющего себе никакой оппозиции. Вы это называете демократией?

В чем причина такого парадокса? Только в одном - в наличии у президента исполнительных полномочий. Это полностью разбалансировало и исказило всю политическую систему страны и вынуждает Президента всегда бороться за большинство в парламенте, применяя силовое давление, подкуп, шантаж, угрозы и т.д. Никакой нормальный политический процесс при таком положении дел в принципе невозможен. Подавить политическую коррупцию при такой системе невозможно.

Выход из такой сложившейся ситуации может быть только один. Освобождение Президента от всех исполнительских функций. У него должны остаться только право вето, верховное главнокомандование, и функция гаранта Конституции, т.е. право распускать ВР и назначать выборы в определенных законодательством случаях. Другими словами, необходимо перейти к чисто парламентской модели, как в Германии, Италии, Австрии и т.д. Это, кстати, только что сделали в Грузии, у которой ВВП на душу по ППС достигло $10747 против наших $8713 и темпы роста выше наших в два раза!

Читайте такжеПетр Алексеевич, и кто же здесь клоун?Кроме того, необходимо принять такой закон об импичменте, который бы позволял быстро отстранять от власти Президента, который захотел бы выйти за рамки своих полномочий гаранта и поуправлять исполнительной властью.

Следующим шагом должно быть изменение избирательного законодательства в том направлении, как это рекомендовал ЕС. То есть открытые списки, прозрачное финансирование, ограничения на политическую рекламу, чтобы лишить олигархов своих финансовых преимуществ и т.д.

Никакое реальное улучшение экономического состояния в стране невозможно до тех пор, пока не будет создана нормальная политическая система, в которой будет реализован принцип разделения властей и в которой должны быть два гаранта нормальной работы этой системы: Президент и Конституционный суд. Только такая система может гарантировать:

права собственности

права граждан

равенство всех перед законом

независимый суд и верховенство права

исполнения контрактов

невмешательство политиков в работу силовых структур

резкое снижение уровня коррупции

независимость СМИ и т.д.

Все это вместе и составляет базу для благоприятного инвестиционного климата. Затем на эту базу накладывается реальная децентрализация, разумная налоговая политика, прозрачная, как в ЕС, работа таможни, банковская реформа и ликвидация всех государственных монополий и.т.д. Тогда в такой климат потекут инвестиции и начнут создаваться рабочие места.

Альтернатива, на самом деле, проста и незатейлива. Или мы делаем все вышеуказанное - и тогда к нам в страну придут инвестиции, и мы постепенно начнем богатеть. Или мы ничего не делаем и тогда с томосом под мышкой разъезжаемся кто куда и... теряем страну, потому что жить тут будет невозможно. Есть еще третий путь, ну тот, что с инопланетянами, которые прилетят и наведут порядок, но мне представляется, что вероятность такого сценария крайне мала и лучше на него не рассчитывать.

Так как ко мне часто обращаются с вопросом: "За кого голосовать?", то даю совет. Голосуйте за тех, кто предлагает вот такие реформы, которые я описал. Это единственный путь к благосостоянию и к сохранению страны. Все остальное популизм, демагогия, ложь и профанация. Всех, кто просто обещает понизить тарифы, побороть коррупцию, поднять экономику, зарплаты, пенсии, жить по-новому и т.д. - это все очередные рвачи, популисты, лжецы, воры и демагоги. Или, говоря проще, сволочи!