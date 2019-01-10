Пять требований к будущему президенту Украины

Айдер Муждабаев

журналист

10 января 2019, 11:31

Пригодным к президентству буду считать лишь тех кандидатов, кто дадут четкие утвердительные ответы по всем 5 пунктам.

Путин выступает
Будущий президент Украины должен назвать Владимира Путина своим личным врагом / Reuters

Раз один из кандидатов на пост Президента Украины сам это предложил, то почему бы и нет, давайте. 

Я сформулировал 5 главных требований (условий), при соблюдении которых лично я и те, кто оценивает политиков схожим образом, могу проголосовать за того или иного кандидата в 2019 году. Они просты и не предполагают "двойных" ответов – только в парадигме "да или нет". Публично, на всю страну и мир. Игра в слова, общие слова, забалтывание темы etc засчитываются как провал теста. Мы же не идиоты, всё понимаем.

Пригодным к президентству в борющейся за независимость и восстановление территориальной целостности стране буду считать лишь тех кандидатов, кто дадут четкие утвердительные ответы по 5 пунктам. Нельзя быть наполовину беременной, немного патриотом и чуть-чуть не предателем. В том, что касается войны/геноцида, унижения/чести, верности/предательства близких, принципов/коллаборационизма, для меня есть два цвета – черный и белый. Поехали.

Читайте такжеПетр Алексеевич, и кто же здесь клоун?1. Выражение личного отношение кандидата в Президенты к Путину в формате (минимально): "Я считаю его своим ЛИЧНЫМ врагом, врагом Украины и всего мира". Фразы типа "сложно сказать" или "ну, если он лидер страны, которая, то я, ибо, как бы…" – минус. Только персонально, четко, без вариаций.

2. Гарантия ОТКАЗА от самой идеи прямых ("без посредников", "доверительных", "за удочкой", "с самим чертом") переговоров с любым лидером РФ (тут фамилия безразлична), пока его рейх не уберется с последнего сантиметра украинской земли и не выплатит Украине репарации, а украинцам и крымским татарам – компенсации за потери родственников, за ранения, за утрату имущества, за тюрьму, за изгнание и т.д.

Читайте такжеКак определить путинского кандидата в президенты Украины?3. Утверждение, что украинские СОЛДАТЫ, ОФИЦЕРЫ, АРМИЯ – для государства, народа и страны важнее всего, и ее сила будет нарастать с каждым днем. Что в Крыму – оккупация и геноцид крымских татар, что на Донбассе – оккупация и война с РФ. Этот пункт оказался 3-м, но можно поставить первым, хоть нулевым: та элементарная база, без которой в президенты никак.

4. ПУБЛИЧНЫЕ гарантии неизменности внешней политики Украины и поддержка закрепления в Конституции курса на вступление в НАТО и ЕС. После Майдана и 5 лет войны – вообще не обсуждается, никаких дискуссий и экивоков. Нет четкого "да" – кандидат умер, несите следующего.

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5. ПУБЛИЧНЫЕ гарантии и поддержка изменения статуса АРК.

(10-й раздел Конституции) на Крымскотатарскую автономию в составе Украины. Сразу – без лжи и спекуляций: автономии без права выхода, но с гарантиями прав крымских татар, коренного народа Украины на своей родине, НА ВСЕ ВРЕМЕНА. Это и четкая поддержка нашего народа в условиях оккупации/репрессий, и страшный внешнеполитический удар по России, который ей давно пора нанести. Если, конечно, кандидат хочет всерьез возвращать Крым, а не говорит об этом ритуальные фразы.

У меня всё. Подводим итог.

Есть ответы на ключевые политические вопросы – можно дальше задавать экономические, социальные (за которые Президент Украины, правда не очень отвечает, это тоже нужно осознавать). Значит, кандидат, в принципе, годный. Если вы со мной согласны (особенно журналисты) – требуйте от кандидатов сдавать такой "экзамен", устраивайте его сами, беспристрастно анализируя публичные выступления, программы, интервью.

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Айдер Муждабаев президентские выборы в Украине выборы-2019
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