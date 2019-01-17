Дорогие вы наши: почему заоблачные зарплаты менеджеров госпредприятий нужно урезать

Олег Устенко

исполнтельный директор международного фонда The Bleyzer Foundation

17 января 2019, 08:27

О высоких зарплатах, небывалых размеров компенсациях, бонусах топ-менеджеров государственных предприятий и Христианских ценностях.

"Да воздастся каждому по делам его" - Евангелие от Матфея (гл. 16 стр. 27).

Коболев, Витренко, Нафтогаз
Руководство "Нафтогаза" насчитало себе заоблачные премии / УНИАН

Мы живем в материальном мире, в котором деньги имеют значение. Заработная плата или компенсация за проделанную работу, или гонорар, или другая форма вознаграждения за проделанный труд должна иметь место. Но это не должно переходить границы разумного.

Бонусы в десятки миллионов долларов могут существовать, но может ли это быть в государственной компании? Можно ли было выделять на премию десятку человек в НАК "Нафтогазе" около 1.2 миллиарда гривен? А потом еще и слушать заявления о том, что бизнес климат в стране улучшается, но на всякий случай "премиальные" переводятся маме заграницу.

Читайте такжеКак Нафтогаз ярко "отымел" украинцевЭто вообще по-христиански, если речь идет о стране, где средняя годовая заработная плата около 100 тысяч гривен. По-христиански получать бонус, который соответствует среднему доходу более 10 тысяч обычных украинцев? По-христиански платить почтальону в 100 раз меньше, чем руководителю Укрпочты? По-христиански иметь такие пакеты оплаты труда для менеджеров госпредприятий, которые соизмеримы с программами здравоохранения на всю страну?

Основная логика установления заработной платы на госпредприятии для топ менеджера такая же, как и на любом другом предприятии в любом другом секторе – opportunity cost (альтернативная стоимость). Судя по сегодняшнему предложению премьера Гройсмана пересмотреть "заоблачные зарплаты" "Нафтогаза", только сейчас (!) стало понятно, что альтернативная стоимость наших – в буквальном смысле этого слова – дорогих топов госкомпаний – не так уж велика, как они сами пытались представить, и в будущем им придется немного урезать свои аппетиты. Означает ли это, что коррупция там возрастет, а эффективность работы резко снизиться? Сомневаюсь. Рынок большой и кандидатов – предостаточно.

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премия Нафтогаз Андрей Коболев Олег Устенко
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